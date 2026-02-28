Dan Șucu se pregătește să aibă a treia echipă de fotbal, după Rapid și Genoa

Dan Șucu ar putea avea o nouă echipă în România, prin reînființarea formației secunde a Rapidului, relatează prosport.ro. Vasile Maftei, managerul Academiei clubului din Giulești, a oferit detalii despre proiect.

După ce a devenit acționar majoritar al Rapidului și a intrat, la finalul anului 2024, în fotbalul italian prin preluarea clubului Genoa, Dan Șucu pare pregătit de alte investiții în fotbalul din România.

Anunțul a fost făcut de Vasile Maftei, fost căpitan al Rapidului și actual manager al Academiei giuleștene. Ex-fotbalistul a precizat că există posibilitatea reînființării echipei secunde a Rapidului, care ar urma să fie înscrisă în Liga 3.

„Există o variantă în care să facem iar echipa a doua și să o înscriem în Liga 3”, a declarat Maftei.

Managerul Academiei Rapid a subliniat că proiectul are șanse mari să se concretizeze. „Mai avem nevoie de niște confirmări de la cei din conducere”, a adăugat fostul jucător al alb-vișiniilor.

În cazul în care echipa secundă va fi reînființată, obiectivul principal ar urma să fie promovarea în Liga 2, o țintă ambițioasă, dar considerată realistă de oficialii clubului. „Mi-aș dori, dacă facem echipa a doua, ca obiectivul să fie de a promova în Liga 2. Asta ar fi ideal pentru noi”, a afirmat Maftei, care conduce academia Rapidului din vara anului 2021.

Altfel, în cursul zilei de joi, Rapid a bifat un parteneriat cu CSL Ștefănești, locul 2 în Liga 3, Seria 4, cu 36 de puncte după 17 partide. În postare, ilfovenii au prezentat un tricou al Rapidului, cu numărul 1.

“Cu entuziasm și onoare, anunțăm un parteneriat istoric între CSL Ștefăneștii de Jos și FC Rapid București, club de tradiție al fotbalului românesc și echipă de Liga I. Acest parteneriat deschide noi oportunități pentru dezvoltarea sportivilor noștri, schimb de experiență, progres și performanță la un nivel superior. Vom avea șansa de a evolua în cadrul unei colaborări solide, de a purta cu mândrie tricoul alb-vișiniu și de a privi cu și mai mult curaj către obiectivul nostru major: drumul spre Liga I”, se arată în mesajul postat de ilfoveni.