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Serie A: Lazio și AS Roma au obținut victorii spectaculoase în etapa a noua

Serie A: Lazio și AS Roma au obținut victorii spectaculoase în etapa a noua
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Din cuprinsul articolului

AS Roma și Lazio au câștigat meciurile disputate marți, în etapa a noua a campionatului Italiei, într-o rundă în care s-au marcat multe goluri.

AS Roma, 4-2 cu Cagliari, în Serie A

AS Roma s-a impus pe teren propriu în fața formației Cagliari, cu scorul de 4-2, în timp ce Lazio a obținut o victorie categorică în deplasare, 6-2 cu Sassuolo.

AS Roma a fost condusă în partida cu Cagliari, după ce Nazola a transformat un penalty în minutul 10.

Gazdele au reacționat rapid și au întors rezultatul în prima repriză, prin Lulli, în minutul 15, și Pisilli, în minutul 21.

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Cagliari a rămas în joc, iar Maldini a redus diferența în minutul 81, însă formația romană a încheiat în forță. Mora a marcat în minutul 85, iar Malen a stabilit scorul final, în minutul 87.

Como, 3-1 cu Torino, în deplasare

Într-un alt meci disputat marți, Como a câștigat în deplasare, scor 3-1, împotriva echipei Torino.

Adams a deschis scorul pentru gazde în minutul 24, dar Como a revenit pe final.

Ramon a egalat în minutul 82, Paz a adus echipa oaspete în avantaj în minutul 87, iar Baturina a înscris în prelungiri, în minutul 90+2.

Lazio Roma

Lazio Roma / foto: FB

Lazio Roma, 6-2 cu Sassulo, în etapa a noua din Serie A

Lazio a reușit cel mai clar succes al serii, învingând Sassuolo cu 6-2.

Taylor a marcat încă din minutul 2, iar Isaksen a majorat avantajul în minutul 13. Floriani a înscris în minutul 16, Zaccagni a punctat înainte de pauză, în minutul 45+1, iar Noslin a reușit o dublă, în minutele 55 și 65.

Pentru Sassuolo au marcat Thorstvedt, în minutul 7, și Esposito, în minutul 36. Sassuolo a jucat în inferioritate numerică din minutul 31, după eliminarea lui Thorstvedt.

În clasament, Lazio conduce cu 25 de puncte, urmată de Inter Milano, cu 22 de puncte și un meci mai puțin, și AS Roma, cu 21 de puncte. Como ocupă locul al patrulea, cu 20 de puncte, Torino este pe opt, iar Cagliari pe nouă, ambele cu 13 puncte. Sassuolo se află pe locul 14, cu opt puncte.

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