Lazio Roma a obținut o victorie categorică duminică seara, pe terenul formației Juventus Torino, impunându-se cu scorul de 3-0, în partida din etapa a șaptea a campionatului Italiei.

Echipa oaspete a controlat momentele importante ale întâlnirii și a înscris de trei ori, fără să primească vreun gol pe Allianz Stadium.

Formația din Roma a deschis scorul în minutul 37, prin Oliver Provstgaard, care a concretizat o oportunitate a echipei sale și le-a oferit bianco-celestilor avantajul înainte de pauză.

Juventus nu a reușit să restabilească egalitatea în prima repriză, iar Lazio a intrat la vestiare cu un avantaj minim.

După reluarea jocului, oaspeții și-au mărit diferența în minutul 66, când Gustav Isaksen a înscris pentru 2-0. Golul a complicat misiunea torinezilor, care aveau nevoie de o reacție rapidă pentru a reintra în meci.

Juventus nu a găsit însă soluții pentru a schimba cursul partidei, iar Lazio a mai punctat o dată în finalul întâlnirii.

Dele-Bashiru a înscris în minutul 89 și a stabilit scorul final, 3-0, confirmând succesul clar al formației romane în deplasare.

Victoria are un impact important asupra clasamentului din Serie A. Conform datelor prezentate pentru această etapă, Lazio a ajuns la 19 puncte, același total ca liderul Inter Milano, dar ocupă poziția secundă din cauza golaverajului.

De cealaltă parte, Juventus Torino rămâne cu 11 puncte și se situează pe locul al optulea.

Succesul de la Torino îi oferă lui Lazio un rezultat important în lupta pentru primele poziții ale campionatului, în timp ce Juventus pierde puncte pe teren propriu și trebuie să recupereze distanța față de echipele aflate în fruntea clasamentului.

Cele trei goluri marcate de Provstgaard, Isaksen și Dele-Bashiru au consfințit o victorie fără drept de apel pentru formația romană, care a profitat de ocaziile sale și a plecat de la Torino cu toate cele trei puncte puse în joc.