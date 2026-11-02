Lazio Roma a devenit lider solitar în campionatul de fotbal al Italiei, după ce a învins-o pe Cagliari cu scorul de 2-1, pe teren propriu, în etapa a zecea din Serie A. Echipa din capitala Italiei a profitat de înfrângerea suferită sâmbătă de Inter Milano în fața rivalei AC Milan, în „Derby della Madonnina”.

Oaspeții au deschis scorul pe Stadio Olimpico, în minutul 20, prin Mbala Nzola. Lazio a restabilit egalitatea în minutul 36, prin Gustav Isaksen, iar Andrea Pinamonti a marcat golul victoriei în minutul 83.

În urma acestui rezultat, Lazio a ajuns la 28 de puncte, după nouă victorii în primele zece etape, și s-a distanțat la trei puncte de Inter Milano, ocupanta locului secund, cu 25 de puncte.

Inter Milano a fost învinsă de AC Milan cu scorul de 1-3, într-unul dintre cele mai importante meciuri ale etapei.

Christian Pulisic a deschis scorul pentru Milan în minutul 4, iar Adrien Rabiot a majorat avantajul în minutul 10. Inter a redus din diferență prin Bastoni, în minutul 22, însă Diego Moreira a stabilit scorul final, 3-1, în minutul 43.

Într-o altă partidă disputată duminică, Juventus Torino a câștigat cu 2-0 în fața lui Napoli. Kerim Alajbegovic, în minutul 70, și Jeremie Boga, în minutul 87, au înscris golurile gazdelor.

Juventus ocupă locul al șaptelea, cu 17 puncte, în timp ce Napoli se află pe poziția a opta, cu 14 puncte.

Nou-promovata Frosinone continuă evoluțiile bune din acest sezon și a învins-o pe Torino FC cu scorul de 2-0, pe teren propriu. Aceasta a fost a șasea victorie obținută de echipă de la începutul campionatului.

Atacantul român Daniel Bîrligea a intrat pe teren în minutul 30. Frosinone a deschis scorul după pauză, prin Fares Ghedjemis, în minutul 48, iar Giacomo Calo a stabilit rezultatul final în prelungiri, în minutul 90+3.

Cu 20 de puncte acumulate, Frosinone ocupă locul al șaselea în clasament, în urma echipelor Lazio, Inter, AS Roma, Como și AC Milan.

Portarul român Alexandru Borbei a fost rezervă la Lecce, în partida pierdută de echipa sa, cu 1-2, în fața formației Genoa.

Sâmbătă

Bologna – Monza 2-1 Au marcat: Pobega (33), Bernardeschi (59 – penalty), respectiv Gustavo Varela (6 – penalty).

Udinese – AS Roma 2-5 Au marcat: Zaniolo (50), Palma (78), respectiv Cristante (10), Rodrigo Mora (31), Malen (33), Ndicka (37), Ghilardi (90+2).

AC Milan – Inter Milano 3-1 Au marcat: Pulisic (4), Rabiot (10), Diego Moreira (43), respectiv Bastoni (22).

Como – Venezia 1-0 A marcat: Lucas Da Cunha (43 – penalty).

Lazio Roma – Cagliari 2-1 Au marcat: Isaksen (36), Pinamonti (83), respectiv Nzola (20).

Frosinone – Torino FC 2-0 Au marcat: Ghedjemis (48), Calo (90+3). Daniel Bîrligea a jucat din minutul 30 pentru Frosinone.

Lecce – Genoa 1-2 Au marcat: Maleh (40), respectiv Osmajic (11), Messias (28). Alexandru Borbei a fost rezervă la Lecce.

Juventus Torino – SSC Napoli 2-0 Au marcat: Alajbegovic (70), Boga (87).

Luni sunt programate ultimele două partide ale etapei: Sassuolo – Fiorentina și Atalanta Bergamo – Parma.

Lazio Roma – 28 puncte

Inter Milano – 25 puncte

AS Roma – 24 puncte

Como – 23 puncte

AC Milan – 21 puncte

Frosinone – 20 puncte

Juventus Torino – 17 puncte

SSC Napoli – 14 puncte