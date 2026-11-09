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Radu Drăgușin, gol anulat în Fiorentina - Juventus, 2-2

Radu Drăgușin, gol anulat în Fiorentina - Juventus, 2-2
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AC Fiorentina, echipa pentru care evoluează internaționalul român Radu Drăgușin, a remizat duminică seara, pe teren propriu, cu Juventus Torino, scor 2-2, într-o partidă din etapa a 11-a a campionatului Italiei.

Drăgușin, integralist în Fiorentina - Juventus, 2-2

Fundașul român a fost titular și a jucat pe toată durata întâlnirii, reușind să înscrie în minutul 82, însă golul său a fost anulat pentru un fault în atac.

Fiorentina a început foarte bine partida și a deschis scorul încă din minutul 4.

Pedro Goncalves a executat un corner, iar Mateo Pellegrini a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, aducându-i pe gazde în avantaj.

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Juventus a egalat în minutul 33

Juventus a reacționat și a restabilit egalitatea în minutul 33. Woltemade a finalizat din interiorul careului, după o pasă primită de la Kolo Muani, iar cele două formații au intrat la cabine la scorul de 1-1.

După pauză, echipa viola a revenit în avantaj. Alieu Njie a înscris în minutul 54 și a făcut 2-1 pentru Fiorentina. Juventus nu a renunțat însă la luptă și a egalat în minutul 66, prin Bremer, care a stabilit scorul de 2-2.

Fiorentina

Fiorentina / foto: FB

Drăgușin, gol anulat pentru fault în atac

Finalul partidei a adus și momentul important pentru Radu Drăgușin. În minutul 82, fundașul român a înscris cu o lovitură de cap și părea să aducă victoria echipei sale. Reușita nu a fost însă validată de arbitru, care a sancționat un fault în atac comis de internaționalul român. Astfel, scorul a rămas egal până la fluierul final.

Pentru Fiorentina, rezultatul prelungește seria fără înfrângere la trei partide consecutive. Formația din Florența acumulează nouă puncte și ocupă locul 15 în clasamentul din Serie A.

Juventus ajunge la 18 puncte și se află pe poziția a șaptea, la două puncte de zona care asigură calificarea în cupele europene. Remiza de la Florența îi lasă pe torinezi în afara primelor șase locuri, în timp ce gazdele continuă lupta pentru îndepărtarea de zona inferioară a clasamentului.

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