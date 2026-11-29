Miniștrii de externe din opt state influente au lansat un apel ferm către Autoritatea Palestiniană, solicitând organizarea alegerilor legislative și prezidențiale în primul trimestru al anului 2027. Poziția a fost exprimată printr-o declarație comună făcută publică sâmbătă de către Ministerul Afacerilor Externe de la Paris, comnform Reuters.

Semnatarii documentului diplomatic – Australia, Belgia, Canada, Franța, Luxemburg, Norvegia, Polonia și Regatul Unit – și-au manifestat nemulțumirea față de hotărârea președintelui palestinian Mahmoud Abbas de a decala calendarul electoral. Inițial, scrutinul legislativ era stabilit pentru data de 28 noiembrie, iar alegerile prezidențiale urmau să se desfășoare la începutul anului 2027.

În cursul lunii octombrie, liderul de la Ramallah a decis însă mutarea ambelor procese electorale pentru data de 11 septembrie 2027. Mahmoud Abbas și-a justificat decizia invocând restricțiile impuse de autoritățile israeliene și situația de securitate precară din Fâșia Gaza.

Demersul celor opt state vine la scurt timp după ce și Bruxelles-ul a criticat amânarea scrutinului. Luna trecută, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis că Uniunea Europeană regretă hotărârea liderului palestinian, subliniind că desfășurarea unor alegeri democratice pe întreg teritoriul palestinian ocupat era „de mult așteptată”.

Contextul politic din teritoriile palestiniene este marcat de o lipsă prelungită a consultărilor populare, ultimul scrutin prezidențial având loc în anul 2005, iar ultimele alegeri legislative fiind organizate în 2006.

Potrivit informațiilor publicate de Jerusalem Post, amânarea alegerilor contravine angajamentelor asumate anterior de liderul Autorității Palestiniene. Mahmoud Abbas garantase în scris președintelui Franței, Emmanuel Macron, și prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, că va organiza ambele runde de alegeri. Aceste garanții au reprezentat o condiție esențială în cadrul demersurilor prin care Franța a recunoscut statul palestinian în septembrie 2025.