Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidenţiale din 2024, a criticat dur anularea scrutinului, la doi ani de la primul tur al alegerilor. Aceasta susţine că decizia a afectat încrederea românilor în vot şi afirmă că nu va exista niciodată un raport care să clarifice motivele anulării. Lasconi a pus sub semnul întrebării şi faptul că alegerile parlamentare nu au fost anulate, deşi autorităţile au invocat interferenţa Rusiei în procesul electoral.

Fosta candidată la Preşedinţie afirmă că, în urmă cu doi ani, milioane de români au mers la urne cu speranţa unei schimbări, însă rezultatul votului nu a fost respectat.

„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranţa că pot schimba în bine ţara pe care o iubesc. Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranţa, trăim mai prost şi mai neîncrezători. Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, aşa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriştii de la revoluţie”, a scris, marţi, pe Facebook, Elena Lasconi.

Aceasta a enumerat mai multe aspecte pe care le consideră certe în legătură cu anularea scrutinului prezidenţial.

„Prima certitudine, anularea alegerilor a fost cea mai mizerabilă încălcare a democraţiei din România şi nu va putea fi reparată vreodată. Pe scurt, votul românilor a fost aruncat la coşul de gunoi al sistemului (PSD, PNL - Iohanis, serviciile şi marionetele CCR). A doua, dacă în turul al doilea intra Ciolacu, NU se anula nimic, chiar dacă am fi avut dovezi solide şi clare, pe care nu le avem, că boţii Rusiei zburdau prin toate reţelele sociale din România”, a transmis fosta candidată la alegerile prezidenţiale.

Elena Lasconi consideră că decizia Curţii Constituţionale a afectat încrederea cetăţenilor în procesul electoral şi a contribuit la transformarea lui Călin Georgescu într-un martir.

„A treia, românii şi-au pierdut încrederea în vot”, a afirmat aceasta.

„A patra, anularea l-a transformat pe Georgescu în martir, iar percepţiile şi teoria conspiraţiei au luat locul adevărului şi normalului. A cincea, cică s-au anulat alegerile din cauza interferenţei Rusiei. Atunci de ce nu s-au anulat şi alegerile parlamentare? În traducere liberă, a cincea certitudine este că sistemul a fost deranjat de rezultatul primului tur de la prezidenţiale”, a mai scris Elena Lasconi.

Fostul candidat a contestat şi argumentele referitoare la posibilitatea ca judecătorii Curţii Constituţionale să fi fost influenţaţi de perspectiva unei eventuale victorii a lui Călin Georgescu.

„Este o certitudine constituţională că un candidat care are o campanie ilegală poate fi invalidat de CCR. A şaptea nu are nicio legătură cu magia numărului şapte, ci cu certitudinea că la Cotroceni este omul sistemului şi că nu vom afla de la acesta adevărul despre anularea alegerilor şi nici un alt adevăr”, a adăugat Lasconi.

Rezultatele finale ale scrutinului din 24 noiembrie 2024 l-au plasat pe independentul Călin Georgescu pe primul loc, cu 22,94% din voturi. Elena Lasconi, candidata USR, s-a clasat pe poziţia a doua, cu 19,15%.

Turul al doilea nu a mai avut loc, după ce Curtea Constituţională a decis, la 6 decembrie 2024, anularea întregului proces electoral şi reluarea alegerilor prezidenţiale.

Preşedintele Nicuşor Dan a promis, după preluarea mandatului, prezentarea unui raport privind anularea scrutinului, însă documentul nu a fost făcut public până în prezent.

Tot marţi, Administraţia Prezidenţială a transmis un punct de vedere referitor la raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024.

Instituţia consideră că documentul formaţiunii politice nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică şi susţine că majoritatea întrebărilor şi afirmaţiilor prezentate îşi găsesc răspunsul în Hotărârea nr. 32 a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, precum şi în explicaţiile oferite public de judecătorii constituţionali şi în interviul acordat în februarie 2025 de fostul preşedinte al CCR, Marian Enache.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, Curtea Constituţională a invocat trei motive pentru anularea alegerilor: avantajul „substanţial” de expunere în mediul online al unui candidat, prin utilizarea „netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea „flagrantă” a legislaţiei privind finanţarea campaniilor electorale.

Preşedinţia a admis că, la momentul adoptării hotărârii, probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete, deoarece „nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”. Instituţia susţine însă că verificările ulterioare „au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin”.