Como a avut parte de un debut spectaculos în Champions League, în timp ce Bayern München și Manchester United au obținut victorii categorice. Cea mai dramatică partidă a serii s-a disputat însă la Praga, unde Lens a întors rezultatul în minutele de prelungire și s-a impus cu 3-2 în fața Slaviei.

Formația italiană Como a debutat perfect în Liga Campionilor și a învins-o categoric pe RB Leipzig, scor 4-1. Echipa pregătită de Cesc Fàbregas a avut o evoluție matură, în ciuda faptului că se află la prima sa participare în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Presa internațională a descris partida drept un „debut de vis” pentru italieni.

Martin Baturina a deschis scorul în minutul 15, iar Douvikas a majorat avantajul în minutul 38. Diao a făcut 3-0 în minutul 54, înainte ca Maksimovic să reducă diferența pentru Leipzig, în minutul 58. Perrone a închis tabela în minutul 90.

Como a controlat partida și a demonstrat că nu intenționează să trateze participarea în Champions League doar ca pe o experiență.

Bayern München a început fără emoții campania europeană și a trecut cu 5-0 de norvegienii de la Bodø/Glimt.

Jamal Musiala a deschis scorul în minutul 47, iar Harry Kane a înscris pentru 2-0 în minutul 61. Alphonso Davies a mărit diferența în minutul 77, după care Michael Olise a reușit o „dublă”, în minutele 83 și 90+2. Oaspeții au terminat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea lui Bjortuft, în minutul 87.

Pentru Kane, golul a avut și o semnificație statistică importantă: atacantul englez a marcat în al optulea meci consecutiv de Liga Campionilor, intrând într-un grup select de jucători care au reușit această performanță.

Manchester United a revenit în Liga Campionilor cu o victorie categorică, 4-0 împotriva formației azere Sabah, la Old Trafford.

Matheus Cunha a deschis scorul în minutul 27, Bruno Fernandes a făcut 2-0 în minutul 42, iar Benjamin Šeško a înscris pentru 3-0 înainte de pauză. Lisandro Martínez a stabilit rezultatul final în minutul 68.

Sabah se află la prima sa participare în faza principală a Ligii Campionilor și a ajuns în această etapă după ce a trecut de patru tururi preliminare. Formația din Azerbaidjan a avut câteva momente bune, dar experiența și calitatea lui United au făcut diferența.

Pentru Šeško, golul a reprezentat un plus important de încredere înaintea derby-ului cu Manchester City. Atacantul revenise recent după o accidentare care îl ținuse departe de teren aproape trei luni.

Cea mai spectaculoasă revenire a serii s-a produs la Praga. Slavia a condus cu 2-1 până în ultimele minute, dar Lens a înscris de două ori în prelungiri și a plecat cu toate cele trei puncte.

Slavia a rămas în zece oameni în minutul 49, după eliminarea lui Konecny. Lens a profitat și a egalat prin Sima, în minutul 73. Gazdele au părut să reziste și să obțină victoria după golul lui Sturm din minutul 88.

Francezii au refuzat însă să renunțe. Florian Thauvin a egalat în minutul 90+1, iar Ruben Aguilar a marcat golul victoriei în minutul 90+3.

Victoria reprezintă un început excelent pentru Lens, revenită în elita fotbalului european, în timp ce Slavia va rămâne cu regretul unei partide pe care a avut-o în mână până în ultimele secunde.