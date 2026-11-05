Seara de miercuri s-a încheiat cu un rezultat greu de imaginat pentru Lens: înfrângere cu 1-9 în fața formației Como, chiar pe stadionul Bollaert. Diferența de opt goluri a transformat partida într-unul dintre cele mai dure episoade din istoria Ligii Campionilor, iar reacțiile din tabăra francezilor au fost pe măsura scorului.

Yannick Cahuzac, antrenorul lui Lens, nu a încercat să găsească explicații elaborate pentru eșec. La conferința de presă, acesta a descris prestația echipei drept o umilință și le-a cerut jucătorilor să își asume responsabilitatea.

„Nu o să vă ofer discursuri grandioase sau analize aprofundate. A fost un scor zdrobitor, am eşuat lamentabil; singurul cuvânt care îmi vine în minte este «umilinţă»; va trebui să ne spunem lucrurile pe faţă şi să ne regăsim puţin din mândria noastră”, a declarat Cahuzac.

Ruben Aguilar a indicat una dintre problemele care au contribuit la proporțiile scorului: spațiile mari lăsate adversarilor, în fața unor jucători capabili să profite de fiecare greșeală.

„Am lăsat mult prea mult spaţiu în faţa unor astfel de jucători. Aveam un plan de joc, nu l-am respectat şi am fost călcaţi în picioare”, a spus fotbalistul, în zona mixtă.

Cahuzac a amintit că asemenea rezultate fac parte, chiar dacă foarte rar, din cariera unui antrenor. El le-a cerut elevilor săi să depășească momentul și să se concentreze asupra următorului meci, programat duminică, pe teren propriu, împotriva formației din Marsilia.

„Din păcate, face parte din carieră. Este rar, dar am trăit asta. Depinde de noi să avem puţină demnitate şi mândrie”, a afirmat tehnicianul.

Rezultatul de 9-1 are o semnificație aparte în statisticile competiției. Până la această partidă, cele mai mari diferențe de scor înregistrate în Liga Campionilor fuseseră de opt goluri: Real Madrid a învins Malmö cu 8-0 în 2015, iar Beşiktaş a trecut cu același scor de Liverpool în 2007.

Prin cele nouă goluri marcate la Bollaert, Como a stabilit însă un record negativ pentru adversara sa: Lens a devenit prima echipă care primește nouă goluri pe teren propriu în această competiție.

Ruben Aguilar a vorbit despre rușinea resimțită după înfrângere, dar și despre nevoia echipei de a reacționa la următoarea partidă.

„În seara aceasta, ne vom întoarce acasă cu un sentiment de ruşine, iar mâine vom merge la antrenament pentru a încerca să ne revenim şi să arătăm duminică că a fost doar un pas greşit”, a declarat jucătorul.

Lens are astfel la dispoziție câteva zile pentru a pregăti confruntarea cu formația din Marsilia, după una dintre cele mai severe înfrângeri din istoria clubului în competițiile europene.