Cristian Chivu și Cesc Fabregas se întâlnesc duminică, pe San Siro, într-un meci în care Inter încearcă să revină după înfrângerea din derby, iar Como traversează o perioadă excelentă. Duelul dintre cei doi antrenori are însă și o poveste din vara lui 2025, când spaniolul a fost luat în calcul pentru banca tehnică a nerazzurrilor, înainte ca românul să accepte oferta clubului milanez.

În vara lui 2025, Simone Inzaghi a plecat de la Inter într-un moment complicat, cu Campionatul Mondial al Cluburilor aproape. Beppe Marotta și Piero Ausilio au luat atunci legătura cu Cesc Fabregas, potrivit presei italiene.

Antrenorul spaniol se afla la Londra, la aniversarea soției sale, când a fost sondat de conducerea milaneză. Fabregas își legase însă deja viitorul de Como, unde își propusese să construiască un club capabil să ajungă la un nivel înalt, înaintea unui eventual pas către Premier League sau Barcelona.

Pentru Inter, discuția a reprezentat mai degrabă o evaluare a disponibilității tehnicianului și a opțiunilor existente. Planul pentru banca tehnică era deja conturat, iar Cristian Chivu a devenit alegerea clubului.

Românul a acceptat oferta Interului după ce și-a schimbat planurile de drum și a ajuns să câștige imediat o dublă istorică, titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Reîntâlnirea de duminică nu este una marcată de rivalitate personală. Cei doi antrenori se respectă reciproc, însă statistica meciurilor directe îl avantajează pe Cristian Chivu.

Tehnicianul român l-a învins pe Fabregas de trei ori în patru confruntări. Inter este, de altfel, singura echipă de la care Como nu a reușit să obțină niciun punct în cele două sezoane petrecute în Serie A.

Fabregas continuă să impresioneze prin rezultatele echipei sale, supranumită „Como recordurilor”, iar confruntarea de pe San Siro reprezintă un nou test pentru formația lombardă.

Inter se prezintă la meci după înfrângerea cu 1-3 în derby-ul cu Milan, dar și după victoria cu 3-0 obținută pe terenul lui Feyenoord, în Liga Campionilor.

După partida europeană, Cristian Chivu a declarat că rezultatul îi oferă echipei multă încredere și a subliniat organizarea bună a formației sale pe un stadion dificil.

„Ştim ce calităţi avem şi am identificat anumite aspecte pe care trebuia să le îmbunătăţim, pe care le-am pus în practică pe teren. În ansamblu, am evoluat bine în acest sezon, dar astăzi am fost deosebit de bine organizaţi pe un stadion dificil. Discutăm mereu lucrurile, indiferent dacă rezultatele sunt bune sau rele, pentru a învăţa din greşelile noastre şi a stabili ce trebuie să facem altfel. Poate că acum am înţeles unde greşeam”, a spus Chivu.

Antrenorul a afirmat că echipa nu și-a pierdut încrederea în propriile calități și că rezultatele trebuie construite prin constanță și capacitatea de a reacționa după momentele dificile.

„Constanţa aduce rezultate, încredere şi convingere, iar asta încercăm să găsim în acest moment. Acest meci ne oferă multă încredere şi un punct de plecare pe care să construim. Fotbalul nu merge întotdeauna conform planului, dar trebuie să reacţionezi, să faci schimbările potrivite şi să găseşti o cale de a reveni pe drumul cel bun”, a adăugat tehnicianul.

Como vine la Milano după patru victorii consecutive în campionat și un succes categoric, 9-1, pe terenul lui Lens.

Meciul Inter - Como este programat duminică, 8 noiembrie, de la ora 19:00, ora României, pe stadionul San Siro.