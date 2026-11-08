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Genoa, echipa lui Dan Șucu, a pierdut cu AC Milan. Napoli a remizat cu Lazio în etapa a 11-a din Serie A

Genoa, echipa lui Dan Șucu, a pierdut cu AC Milan. Napoli a remizat cu Lazio în etapa a 11-a din Serie ASursa foto: Facebook/AC Milan
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Din cuprinsul articolului

Genoa, echipa patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de AC Milan, cu scorul de 2-1, în etapa a 11-a din Serie A. Într-un alt meci important al zilei, Napoli și Lazio au încheiat la egalitate, 1-1, rezultat care o menține pe Lazio în fruntea clasamentului.

AC Milan a marcat de două ori în primele 20 de minute

AC Milan a început în forță partida de la Genova și a deschis scorul în minutul 13, prin Alphadjo Cisse. Șase minute mai târziu, Christian Pulisic a majorat avantajul oaspeților.

Genoa a redus din diferență abia în minutul 88, când Mikael Egill Ellertsson a înscris cu un șut de la distanță. Gazdele au încercat să profite de finalul tensionat al partidei, iar AC Milan a avut emoții în ultimele minute, dar a păstrat avantajul și s-a impus cu 2-1.

În urma acestui rezultat, Genoa ocupă locul 13, cu 13 puncte, la șase puncte de zona retrogradării. AC Milan a urcat, cel puțin provizoriu, pe poziția a patra, cu 24 de puncte.

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AC Milan

Sursa foto: Facebook/AC Milan

Lazio a rămas lider după remiza cu Napoli

În primul meci al zilei de duminică, Napoli a remizat pe teren propriu cu Lazio Roma, scor 1-1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 28, prin Davide Frattesi.

Napoli a avut o evoluție mai convingătoare după pauză și a egalat în minutul 48, în urma unui autogol al lui Alfonso Pedraza.

Lazio a ajuns la 29 de puncte și se află pe primul loc în clasament, cu două puncte peste AS Roma. Formația din capitală a câștigat sâmbătă cu 3-0 în fața lui Sassuolo, pe Stadionul Olimpic.

Inter Milano, campioana en-titre antrenată de Cristian Chivu, ocupă locul al treilea, cu 25 de puncte și un meci mai puțin disputat. Duminică, Inter primește vizita lui Como, echipă aflată pe poziția a cincea, cu 23 de puncte.

Napoli traversează un început de sezon dificil și se află doar pe locul 10, cu 15 puncte. Frosinone, echipa atacantului român Daniel Bîrligea, este revelația campionatului și ocupă poziția a șasea, cu 20 de puncte. Bîrligea a fost integralist în partida pierdută sâmbătă de echipa sa, cu 0-1, în fața lui Cagliari.

Rezultatele etapei a 11-a din Serie A

Vineri

Venezia – Udinese 2-1. Au marcat: Basic (54), Perez (65), respectiv Moreno (57 – autogol).

Sâmbătă

Cagliari – Frosinone 1-0. A marcat: Adopo (38). Atacantul român Daniel Bîrligea a fost integralist la oaspeți.

Torino FC – Lecce 1-1. Au marcat: Gaspar (60 – autogol), respectiv Braganca (73 – autogol).

Parma – Bologna 1-2. A marcat: Sierro (81 – penalty), respectiv Theate (53), Orsolini (72 – penalty). Cartonaș roșu: Ndiaye (Parma, 9).

AS Roma – Sassuolo 3-0. Au marcat: Hermoso (27), Walukiewicz (30 – autogol), Mora (58).

Duminică

Napoli – Lazio Roma 1-1. Au marcat: Pedraza (48 – autogol), respectiv Frattesi (28).

Genoa – AC Milan 1-2. Au marcat: Ellertsson (88), respectiv Cisse (13), Pulisic (19).

Monza – Atalanta Bergamo 0-1. A marcat: Krstovic (49).

Duminică mai sunt programate partidele Inter Milano – Como și Fiorentina – Juventus Torino.

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