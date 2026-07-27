Problemele par să se țină lanț de Sarah Ferguson. Fosta Ducesă de York a primit o nouă lovitură după ce organizația caritabilă pe care a fondat-o în 2020, Sarah's Trust, a fost radiată oficial din registrul organizațiilor caritabile din Marea Britanie, potrivit Daily Express.

Decizia vine la câteva luni după ce fundația anunțase că își suspendă activitatea, pe fondul controverselor legate de relația fostei membre a familiei regale cu Jeffrey Epstein.

Ultimul an a fost unul extrem de dificil pentru Sarah Ferguson. După apariția unor noi documente care au readus în atenție schimburile sale de e-mailuri cu Jeffrey Epstein, imaginea fostei Ducese de York a avut serios de suferit. Acum, și proiectul său caritabil a ajuns la final.

Înființată în 2020, Sarah's Trust promitea să sprijine proiecte umanitare, combaterea sărăciei și inițiative dedicate protecției mediului. În februarie, reprezentanții fundației au anunțat că activitatea va fi suspendată „pentru o perioadă nedeterminată”.

Între timp, organizația figurează oficial ca fiind radiată din registrul organizațiilor caritabile din Regatul Unit, ceea ce marchează închiderea definitivă a fundației.

În ultimele luni, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat noi documente din dosarul Jeffrey Epstein.

Printre acestea se regăsesc și e-mailuri atribuite lui Sarah Ferguson, în care aceasta îi mulțumea lui Epstein pentru ajutorul oferit și îl descria în termeni elogioși.

Deși corespondența a stârnit numeroase reacții, este important de precizat că Sarah Ferguson nu este acuzată de nicio infracțiune în legătură cu Jeffrey Epstein și a negat orice implicare în activități ilegale.

Scandalul a avut efecte și asupra imaginii publice a lui Sarah Ferguson. Presa britanică a relatat că aceasta și-a redus considerabil aparițiile publice și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Închiderea Sarah's Trust reprezintă o nouă etapă dificilă pentru fosta soție a prințului Andrew, într-un moment în care numele său continuă să fie asociat cu unul dintre cele mai controversate dosare din ultimele decenii.