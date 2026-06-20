Fostul prinț Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, ar putea alege să se stabilească permanent în Dubai, potrivit unei evaluări făcute de biograful regal Nigel Cawthorne pentru Daily Express.

Afirmația vine în contextul în care cei doi au rămas departe de viața publică în ultimii ani, pe fondul controverselor legate de cazul Jeffrey Epstein.

Autorul susține că mutarea în Emiratele Arabe Unite ar putea reprezenta o soluție pentru fostul Duce de York și pentru Sarah Ferguson, după o perioadă marcată de dificultăți personale și financiare.

Deși nu există o confirmare oficială privind un astfel de plan, declarațiile au readus în atenție situația celor doi membri ai familiei regale britanice.

Într-un interviu acordat publicației Sunday Express, Nigel Cawthorne a afirmat că Andrew și Ferguson au puține opțiuni rămase în Regatul Unit și că o relocare în străinătate ar putea deveni inevitabilă.

„Mai devreme sau mai târziu, vor pune în aplicare o strategie simplă de ieșire și vor trăi împreună în străinătate”, a declarat autorul. El a adăugat că, în opinia sa, cei doi se confruntă cu o izolare tot mai accentuată după scandalurile care au afectat imaginea prințului Andrew.

Situația cuplului s-a schimbat semnificativ după plecarea de la Royal Lodge, reședința din Windsor unde au continuat să locuiască împreună ani de zile, în ciuda divorțului din 1996.

Potrivit articolului, Andrew locuiește în prezent la Marsh Farm, pe domeniul Sandringham al regelui Charles al III-lea.

Cawthorne susține că fostul prinț este nemulțumit de noua sa situație, în timp ce Sarah Ferguson ar întâmpina dificultăți în valorificarea proiectelor sale editoriale și comerciale.

Prințul Andrew s-a retras din îndatoririle regale după controversele generate de relația sa cu finanțistul american Jeffrey Epstein.

În 2022, acesta a ajuns la o înțelegere extrajudiciară într-un proces civil intentat în Statele Unite de Virginia Giuffre, fără a admite acuzațiile formulate împotriva sa.

De atunci, aparițiile publice ale lui Andrew au fost limitate, iar rolul său în cadrul familiei regale a fost redus considerabil.

Până în prezent, nici reprezentanții prințului Andrew, nici cei ai lui Sarah Ferguson nu au confirmat informațiile privind o posibilă relocare permanentă în Dubai.

Astfel, scenariul rămâne la nivelul unor speculații formulate de persoane apropiate mediului regal și de comentatori ai monarhiei britanice.