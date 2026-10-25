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Dispută între China și SUA pe tema tehnologiilor strategice. Beijingul amenință cu măsuri aspre

Dispută între China și SUA pe tema tehnologiilor strategice. Beijingul amenință cu măsuri aspreInteligența Artificială. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

China a solicitat Statelor Unite să renunțe la planurile de extindere a restricțiilor privind investițiile americane în sectoarele tehnologice strategice chineze. Beijingul avertizează că noile măsuri ar putea afecta relațiile economice dintre cele două țări și anunță că ia în calcul contramăsuri, potrivit Reuters.

Ministerul Comerțului din China a criticat propunerile prezentate joi de Departamentul Trezoreriei SUA, care vizează extinderea domeniilor supuse controlului investițiilor americane. Printre acestea se numără biotehnologia, tehnologiile de calcul de înaltă performanță și sistemele hipersonice.

Beijingul acuză Washingtonul că înăsprește restricțiile

Autoritățile chineze consideră că noile propuneri extind în mod discriminatoriu restricțiile aplicate investițiilor în China și înăspresc măsurile deja existente.

Ministerul Comerțului a transmis că Beijingul se opune ferm inițiativei americane și își rezervă dreptul de a adopta contramăsuri. Deocamdată, autoritățile chineze nu au oferit detalii despre eventualele măsuri pe care le-ar putea lua împotriva SUA.

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Potrivit reprezentanților Chinei, extinderea controalelor riscă să afecteze cooperarea economică și comercială bilaterală. Beijingul susține, de asemenea, că propunerile americane ar contraveni înțelegerilor convenite de președinții celor două țări, care s-au întâlnit de două ori în ultimele șase luni.

China

Sursa foto: dreamstime.com

SUA vor să limiteze accesul Chinei la tehnologii strategice

Departamentul Trezoreriei americane susține că noile măsuri urmăresc să împiedice folosirea capitalului din Statele Unite pentru dezvoltarea unor tehnologii strategice de către state considerate adversare.

Autoritățile americane invocă riscurile pentru securitatea națională și urmăresc să limiteze finanțarea unor tehnologii cu dublă utilizare, atât civilă, cât și militară.

Programul american de control al investițiilor în străinătate include deja restricții pentru anumite investiții în China în domeniul semiconductorilor, al tehnologiilor cuantice și al inteligenței artificiale.

Noile propuneri ar extinde sfera acestor controale, prin includerea unor sectoare suplimentare și prin înăsprirea regulilor aplicabile anumitor investiții.

Tensiunile economice dintre Washington și Beijing continuă

Inițiativa americană apare într-un moment în care cele două mari economii ale lumii încearcă să gestioneze divergențele comerciale și tehnologice.

Extinderea restricțiilor ar putea amplifica tensiunile dintre Washington și Beijing, în special în domeniile considerate esențiale pentru competitivitatea economică și securitatea națională.

În timp ce Statele Unite susțin că măsurile sunt necesare pentru protejarea intereselor strategice, China avertizează asupra efectelor pe care acestea le-ar putea avea asupra investițiilor și cooperării economice bilaterale. Beijingul nu a anunțat încă ce contramăsuri ar putea adopta.

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