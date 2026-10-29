Sabrina Gonzalez Pasterski, fiziciană teoreticiană care a construit și a pilotat propriul avion în adolescență, cercetează o problemă fundamentală a fizicii moderne: cum pot fi descrise într-un cadru comun gravitația și fenomenele cuantice. La Perimeter Institute for Theoretical Physics din Canada, cercetătoarea contribuie la dezvoltarea holografiei cerești, o direcție de cercetare care ar putea aduce noi instrumente matematice pentru studiul gravitației cuantice.

Pasterski a atras atenția încă de la o vârstă fragedă, prin interesul pentru aviație și performanțele academice. De-a lungul timpului, presa a comparat-o cu Albert Einstein, însă fiziciana a criticat această etichetă, considerând că popularitatea construită în jurul ei a creat așteptări nerealiste. Cercetările sale actuale urmăresc să clarifice unele dintre cele mai dificile întrebări despre structura Universului, fără ca teoria studiată să reprezinte, deocamdată, o soluție definitivă.

Născută în 1993, la Chicago, Sabrina Gonzalez Pasterski a manifestat încă din copilărie un interes deosebit pentru aviație și inginerie aerospațială. Potrivit unui profil publicat de Perimeter Institute în august 2025, ea a început lecțiile de zbor la vârsta de nouă ani și a construit un avion înainte de a împlini 15 ani.

Proiectul a presupus sute de ore de muncă și a reprezentat un punct de plecare pentru parcursul său ulterior în știință. Experiența practică în domeniul aviației a contribuit la interesul pentru mecanismele fizice care guvernează mișcarea și funcționarea Universului.

Ulterior, Pasterski a studiat fizica la Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde a absolvit în fruntea programului de fizică, cu media 5,00. Și-a continuat pregătirea la Universitatea Harvard, unde a obținut doctoratul în fizică în 2019.

În timpul cercetărilor doctorale, a lucrat sub îndrumarea fizicianului Andrew Strominger și a contribuit la studii privind efectele de memorie asociate gravitației. Aceste fenomene sunt relevante pentru înțelegerea modului în care undele gravitaționale pot lăsa urme măsurabile asupra sistemelor fizice.

Una dintre marile provocări ale fizicii teoretice este găsirea unei descrieri care să integreze relativitatea generală și mecanica cuantică.

Teoria relativității generale, formulată de Albert Einstein, explică gravitația prin curbarea spațiului-timp sub influența materiei și energiei. Ea descrie cu succes numeroase fenomene astronomice, de la mișcarea planetelor până la comportamentul găurilor negre și propagarea undelor gravitaționale.

Mecanica cuantică descrie, în schimb, comportamentul particulelor și interacțiunile la scări foarte mici. Predicțiile sale stau la baza unor tehnologii moderne și au fost confirmate prin numeroase experimente.

Problema apare atunci când fizicienii încearcă să descrie situații în care efectele gravitaționale și cele cuantice sunt simultan importante. În aceste condiții, teoriile existente nu oferă încă un cadru complet și unitar, acceptat și confirmat experimental.

De aceea, dezvoltarea unei teorii a gravitației cuantice reprezintă unul dintre obiectivele importante ale cercetării fundamentale.

Sabrina Pasterski lucrează la dezvoltarea holografiei cerești, un domeniu care investighează posibilitatea descrierii fizicii Universului tridimensional printr-un cadru matematic asociat unei suprafețe bidimensionale.

Ideea pornește de la conceptul de dualitate: două formulări matematice aparent diferite pot descrie, în anumite condiții, aceeași realitate fizică. Identificarea unor astfel de corespondențe ar putea simplifica studiul unor procese complexe și ar putea oferi perspective noi asupra gravitației cuantice.

Într-un material publicat în august 2025, Perimeter Institute a explicat că inițiativa dedicată holografiei cerești urmărește să aprofundeze această abordare prin colaborarea dintre cercetători care folosesc metode matematice diferite, inclusiv cele bazate pe simetrii și teoria corzilor.

Proiectul a beneficiat de o finanțare de opt milioane de dolari din partea Simons Foundation, destinată susținerii colaborării științifice și dezvoltării cercetării în acest domeniu.

Finanțarea și interesul comunității științifice arată importanța acordată subiectului, dar nu constituie o confirmare a unei teorii complete a gravitației cuantice.

Eticheta de „următorul Einstein” a însoțit-o pe Pasterski încă din perioada în care studia la MIT și Harvard. Comparația a fost alimentată de performanțele sale timpurii, de rezultatele academice și de interesul pentru probleme fundamentale ale fizicii.

Totuși, cercetătoarea a explicat, într-un profil publicat de Perimeter Institute, că această asociere a pus presiune asupra sa și a creat așteptări dificil de gestionat. Reputația unui cercetător nu poate fi echivalată cu demonstrarea unei teorii revoluționare, iar rezultatele științifice trebuie evaluate prin argumente matematice, verificări și contribuții validate de comunitatea de specialitate.

În cazul holografiei cerești, miza constă în dezvoltarea unui cadru teoretic care să permită investigarea mai eficientă a gravitației cuantice. Domeniul este activ, dar numeroase întrebări rămân deschise.

Dacă relațiile matematice investigate de cercetători vor conduce la rezultate solide, holografia cerească ar putea contribui la o mai bună înțelegere a modului în care gravitația se raportează la lumea cuantică.

O asemenea evoluție ar avea relevanță pentru studiul găurilor negre, al undelor gravitaționale și al legilor fundamentale care descriu Universul. Totuși, aceste posibilități depind de progresele viitoare ale cercetării și de capacitatea teoriilor de a produce predicții coerente și verificabile.

Parcursul Sabrinei Pasterski, de la construirea unui avion în adolescență la cercetarea în fizica teoretică, ilustrează trecerea de la inginerie la studiul unora dintre cele mai dificile probleme ale științei. Holografia cerească rămâne o direcție de investigație, iar contribuția sa va fi evaluată în funcție de rezultatele concrete pe care le va aduce.