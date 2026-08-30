NASA se pregăteşte să lanseze, duminică, Telescopul Spaţial Roman, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte astronomice dezvoltate de agenţia spaţială americană. Misiunea are ca obiectiv realizarea unei hărţi a Universului la o scară fără precedent şi studierea unora dintre cele mai importante necunoscute ale cosmologiei.

Telescopul, cu o înălţime de peste 12 metri, urmează să fie lansat din Florida la ora 07:26, ora locală, respectiv 11:26 GMT, cu ajutorul unei rachete SpaceX Falcon Heavy. Proiectul a fost dezvoltat pe parcursul a mai bine de zece ani, iar investiţia depăşeşte patru miliarde de dolari.

Instrumentul poartă numele astronomului american Nancy Grace Roman, una dintre personalităţile care au contribuit decisiv la dezvoltarea programului spaţial al SUA şi care a rămas cunoscută drept „Mama telescopului Hubble”.

Dacă telescopul Hubble a oferit informaţii esenţiale despre evoluţia Universului, noul telescop va încerca să explice de ce acesta se extinde în ritmul observat de oamenii de ştiinţă. Misiunea va completa observaţiile realizate de telescoape precum James Webb, dar şi de alte proiecte internaţionale.

Unul dintre marile avantaje ale Telescopului Roman este câmpul său vizual, de peste 100 de ori mai mare decât cel al lui Hubble. După o călătorie de aproximativ 100 de zile, telescopul va ajunge la circa 1,5 milioane de kilometri de Pământ, într-o poziţie care îi va permite să observe suprafeţe foarte extinse ale cerului.

NASA estimează că instrumentul va putea identifica mii de exoplanete şi zeci de mii de supernove. Datele obţinute ar putea conduce la realizarea celui mai amplu catalog de obiecte astronomice de până acum şi ar putea oferi indicii despre cât de frecvente sunt sistemele planetare asemănătoare celui nostru.

Telescopul va studia şi materia întunecată şi energia întunecată, componente despre care se estimează că reprezintă cea mai mare parte a Universului, dar a căror natură rămâne necunoscută. Materia întunecată este considerată esenţială pentru structura cosmică, în timp ce energia întunecată este asociată cu accelerarea expansiunii Universului.

Observaţiile în infraroşu îi vor permite Telescopului Roman să detecteze lumina provenită de la obiecte aflate la miliarde de ani-lumină. Practic, astronomii vor putea privi în trecutul Universului şi vor putea urmări modul în care galaxiile şi structurile cosmice s-au format şi au evoluat.

Datele Roman vor fi analizate împreună cu cele furnizate de Observatorul Rubin din Chile şi de misiunea Euclid a Agenţiei Spaţiale Europene.

Miza este una importantă. Observaţii recente au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care Universul s-a extins în primele sale etape, iar unele rezultate nu se potrivesc perfect cu predicţiile modelului cosmologic actual.

Prin urmare, noul telescop ar putea confirma teoriile existente sau, dimpotrivă, ar putea indica necesitatea unei schimbări fundamentale în modul în care este explicat Universul.

Unul dintre obiectivele cercetătorilor este tocmai identificarea unor rezultate neaşteptate. Iar oamenii de ştiinţă consideră că cele mai importante descoperiri ale misiunii ar putea fi cele pe care, în prezent, nimeni nu le poate anticipa.

Toate datele colectate de Telescopul Roman urmează să fie puse la dispoziţia cercetătorilor şi publicului. Volumul informaţiilor va fi însă enorm, NASA avertizând că datele produse zilnic vor depăşi cu mult ceea ce poate fi stocat sau descărcat în mod obişnuit pe un computer personal.