Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 octombrie 2026. Homo Evolutis

Pe 30 octombrie s-au născut Cristofor Columb, John Adams, Diego Armando Maradona, Claude Lelouche, Duiliu Zamfirescu, Toma Simionov, Marcel Dragomir.

Nimic în "Kalendar"... iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Zenovie, Zenovia şi Cleopa. Până acum nu am botezat pe nimeni cu astfel de nume! Nume călugăreşti, să ne amintim de înţeleptul părinte Cleopa şi ale sale cuvinte pline de lumină.

O zi în care configuraţia astrologică arată neclarităţi, turbulenţe, confuzie, ceaţă în sufletul oamenilor. Sub influenţe bizare și terorismul crizelor și al amenințării războiului ce să mai facă săracul român? Pe cine să mai urmeze? Mai este cineva Exemplu? Ce să creadă românul? Pe cine să creadă? Unde să se ducă? Ce să facă? Bune întrebări!

După cum nota Nicolas Flamel : “drumul credinţei este greu, cel al vrăjitoriei primejdios, războinicii mor repede, ducii şi regii sunt asasinaţi, burghezii sunt jecmăniţi – ce să fac?”

După cum observaţi, mereu şi mereu există aceleaşi probleme. Chiar alchimistul creditat că ar trăi şi acum, poate că l-am întâlnit într-un magazin ezoteric la Paris, nu a reuşit să rezolve problemele eterne ale relaţiilor şi ale societăţii umane. Poate că Răul o fi originar, oare aceste relaţii şi orânduiri nu sunt, oare, rău făcute, urmarea unui început bazat pe rău?

Totuşi eu cred că omul, umanitatea, este un amestec savant de rău şi bine, de glorie şi abjecţie. Dar, umanitatea, se pare că se schimbă... că evoluează, haide, nu îmi place cuvântul ăsta, există mutaţii care transformă specia Homo Sapiens în... altceva!

Juan Enriquez, un cercetător, un savant de origine mexicană de la unul dintre multele proiecte şi institute care înfloresc pe lângă Harvard, spune că este clar şi dovedeşte cu date, scheme şi protocoale de măsurători că Homo Sapiens se transformă într-o specie nouă, numită de el “Homo Evolutis”.

Nimic nou! Nietzsche, preferatul lui tata, postula filozofic şi naziştii chiar au încercat să ajungă, prin eugenie, la “Übermensch”, supraomul, o nouă specie, superioară, de oameni cu puteri speciale, “X-men”!

Ceea ce aduce nou Juan Enriquez este... dovada!

Cercetătorul, care este şi CEO la “Biotheconomy” deci este vorba şi de bani mulţi şi cercetare privată, ei bine, Enriquez prezintă măsurători şi analize, o cazuistică impresionantă.

De exemplu, cazul unei fetiţe care şi-a fracturat meniscul genunchiului. Acum câteva decenii ar fi rămas şchioapă toată viaţa. Acum un deceniu, în urma tratamentului, meniscul s-a refăcut, mai mult, toată zona genunchiului a devenit mult mai flexibilă şi mult mai puternică ca înainte. Culmea este că a fost “îmbunătăţit” şi genunchiul sănătos, printr-o ciudată “simpatie”, rezonanţă, sincronicitate, care nu a putut fi înţeleasă şi explicată medical.

Astăzi fetiţa este o adolescentă zdravănă, schioare de performanță, cu nişte genuchi de fier, formidabili, cu pretenţii de premii şi campionate! Enriquez se întreabă dacă această “mutaţie” se va transmite genetic urmaşilor fetei...

Juan Enriquez vine cu o impresionantă listă de 21.687 de cazuri de vindecare providenţială! Se pare că specia umană dispune de o ciudată şi misterioasă capacitate de refacere, vindecare, însănătoşire. Pe care şi-o perfecţionează neîncetat! Evoluăm, ne “mutăm”!

Cercetătorul arată că în ultimii cincizeci de ani măsurătorile au arătat că specia umană a devenit mai înaltă, mai grea şi trăieşte mai mult. Deci, speranţa de viaţă a crescut și ea. “De vină” este surplusul de alimente concentrate şi antibioticele, spune cercetătorul.

Mai mult, astăzi, zilnic, primim mai multe informaţii şi avem mai multe probleme decât avea un om, în Evul Mediu, în toată viaţa. Este normal ca sub acest impact, avalanşă de factori, specia umană să reacţioneze, să se perfecţioneze, să “evolueze”, ca să facă faţă stresului fizic, vizual, auditiv şi informatic, spune savantul mexican.

Dar ceea ce este mai important, este că Juan Enriquez postulează caracteristica principală a lui Homo Evolutis, care este: “această specie are un control deliberat, direct, conştient asupra propriei evoluţii şi o ghidează prin diferite procedee, ingineria genetică post şi pre natală fiind doar una dintre ele.”

Studiul lui Juan Enriquez nu este nou, dar l-a reluat și actualizat pentru condițiile actuale în ultimul număr din ”Nature”. În concluzie el spune că dacă pandemia de COVID-19 ar fi avut loc acum o sută, două de ani, ar fi fost zeci de milioane de morți. El susține, că, pe lângă carantină și nivelul tehnologic medical, un factor principal în viitoarea atenuare a pandemiei este și creșterea rezistenței la boală a organismului uman.

Se întreabă dacă prezența în organism a mici cantități de antibiotice, steroizi etc, substanțe provenite din alimentele moderne, nu cumva a influențat favorabil creșterea rezistenței la boli, la cele contagioase, în special.

A mai făcut el niște considerente savante, în concluzie, dar nu am mai citit, nu mă mai interesa, sunt imun la virusuri, ca și 12% din populația Europei. Mutația genetică CCR5-Delta 32. Asimptomatici. Știți bancul, nu? Mi l-a spus un prieten: Nicușor Dan, Niculescu și mai toată clasa politică sunt inteligenți, cinstiți și patrioți, dar sunt asimptomatici!

Cum o să fie, cum o să arate specia umană peste cinci sute de ani? Bună întrebare! Mi-ar placea ca Tradiţia iniţiatică și religiile să aibă dreptate, să devenim fiinţe de lumină, cu puteri nelimitate, pentru că atunci când ai totul, tot Universul, nu poţi să fii decât bun!

Până atunci o să mai pun un lemn pe foc și o să las să mă cuprindă amintirile. Cel mai bun film pe care pot să-l văd. Este timp, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 octombrie 2026

E greu de crezut că un om puternic ca tine se poate lăsa copleşit de tristeţe şi melancolie. De vina sunt doar vremurile crizei economice și amenințarea războiului ! Lasă nostalgia, Berbecul e cel mai tare! Însă, tendinţa generală nu poate decât să te bucure. Sigur, aceasta poate să se întâmple la un procent dintre Berbeci, la ceilalţi poate să fie ceva similar. Adică tot ceva care să te bucure, poate un dar, poate o promisiune de afacere, în definitiv tot despre bani este vorba!

TAUR

O dimineaţă favorabilă, placerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de rafinamentul unei discuţii elevate cu o persoană înţeleaptă, un cleric, sigur, dacă apreciezi aşa ceva! Raporturi foarte bune astăzi cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc si apa. Interpretări care te pot pune pe piste false şi duc la pierdere de timp şi bani.

Cu toate că astăzi eşti predispus la exagerari, nu renunţa la punctul tău de vedere, ci susţine-l cu pasiune şi umor! Ai un mare talent al comunicării, al povestirii, specialitatea zodiei! Te preocupa, te obsedează, banii şi ascensiunea sociala. Cu mai multa obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poți găsi calea. Cu toate că ai dori ceva nou, o schimbare – mai aşteaptă, încă nu este timpul tău, iarna aceasta timpurie este pentru altceva!

RAC

Ziua pare că este monotonă şi fără evenimente importante. Tocmai bună să faci, după program, un prilej de relaxare şi recuperare, poate la sală, poate acasă, un somn bun şi necesar! Toată lumea pare că te iubeşte şi la serviciu sau la şcoală şi acasă. Ceea ce te linişteşte şi te face să produci proiecte generatoare de bani şi echilibru în anturaj. Un moment ceva mai tensionat la mijlocul zilei. Până la urmă totul se rezolvă cu o împăcare cu pupături şi o cafea fierbinte cu o prăjitură cu frişcă (bună idee, nu?).

Te simţi bine, în putere, în formă! Nu exagera cu sentimentul de putere leoniană şi nu-ţi da cu părarera pentru orice se întâmplă. Cu siguranţă, sunt şi persoane mai inteligente decât tine! Nu te lăsa tentat de cumpărături, adică de cumpărături neprogramate. De mâncare poţi să-ţi cumperi, că doar nu o să mori de foame, dar şi atunci trebuie să nu exagerezi, mai ales cu cantitatea. Nu amesteca plăcerea cu utilul. Moderaţie în relaţiile cu Racul şi Vărsătorul.

FECIOARĂ

Cu o conjunctură de planete suficient de complexă în horoscop, viaţa nu este deloc simplă şi un bun exemplu este ziua de astăzi. Abordează problemele pe rând, într-o ordine firească! O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta dar trebuie să te porţi frumos cu ea, cu persoana. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la dragoste.

Spui mereu “prezent!” Eşti când trebuie, unde trebuie, parcă ai secretul curburii spaţiului şi a singularităţilor spaţio-temporale! Când ţii la cineva, tu poţi să muţi munţii din loc! Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Astrele te favorizează cât de cât, puţin, acolo, dar suficient pentru tine. Nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, trebuie să te descurci singur. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate!

SCORPION

Lasă “contrele”, ai un prieten, coleg, care te poate ajuta esenţial. Dă-i mai multă importanţă şi consideraţie, laudă-l şi-ţi va mânca din palma! Trebuie să respecţi, ca să fii respectat! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că îţi este favorabil. În această perioadă poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să mergi la un spectacol de excepţie şi astfel de evenimente îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism pentru toată săptămâna care a mai rămas.

Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile prietenilor, familiei. Ai probleme şi financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Nu sări peste etape, fii organizat şi profesionist! Dorinţa de schimbare şi marea competiţie cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Incerca să-ţi planifici un pic, să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale strategice. Şi vei obţine acest lucru dacă limiteazi cheltuielile la strictul necesar!

CAPRICORN

Cu toate că ai vrea, nu ai energia necesară și nici cheful să porţi o luptă de idei, să te bagi într-un conflict. Simţi, ştii că ai dreptate. Fă-ţi un aliat şi bagă-l în faţă! Apoi fă pe pacificatorul! Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită. Seară deosebită în compania celor dragi.

S-ar spune, dupa conjunctura horoscopului, că te gândeşti, astăzi, de exemplu, să-ţi schimbi ceva din viaţă. Oricum, a trecut mult timp de la ultima schimbare şi poate că noul te avantajează! Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să te bucuri cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti.

PEŞTI

Este cazul să mai lasi inerţia deoparte, aduna-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa. Începand de astăzi cu organizarea locuinţei şi îmbunătăţirea garderobei pentru sezonul rece, pentru iarnă! O dimineaţă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi poate va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta acest lucru. Aşa că grăbeşte-te să rezolvi problema stimabilului!