Patru petroliere ar fi explodat în Strâmtoarea Ormuz. Acuzațiile Iranului

Forțele armate iraniene au anunțat că patru petroliere au fost cuprinse de incendii după ce ar fi lovit mine navale în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul susține că navele au pătruns pe o rută neautorizată, în timp ce Statele Unite afirmă că principalele culoare maritime au fost curățate de mine. Agenția britanică UKMTO a semnalat separat o navă în flăcări în apropierea coastelor Omanului.

Gărzile Revoluției Iraniene au anunțat inițial că trei nave au explodat în timp ce încercau să traverseze partea sudică a strâmtorii, folosind un traseu pentru care nu aveau autorizație. Ulterior, armata iraniană a comunicat că un al patrulea petrolier a fost afectat de un incident similar. Informațiile privind cauzele exploziilor nu au fost confirmate independent.

Potrivit Gărzilor Revoluției, primele trei nave implicate în incidente au intrat într-o zonă considerată periculoasă, în ciuda restricțiilor impuse de autoritățile iraniene. Reprezentanții forței militare au susținut că petrolierele „care au încălcat regulile” au lovit mine navale, după care s-au produs explozii și incendii.

Totodată, autoritățile iraniene afirmă că navele „îşi dezactivaseră radarele şi sistemele de navigaţie” și că echipajele nu ar fi respectat avertismentele transmise înainte de incidente.

Gărzile Revoluției au anunțat și capturarea unei drone americane de recunoaștere în aceeași zonă. În comunicatul inițial nu au fost prezentate informații despre pavilioanele sub care navigau petrolierele sau despre proveniența încărcăturilor transportate.

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime UKMTO a raportat prezența unei nave cuprinse de flăcări în Strâmtoarea Ormuz, în apropierea coastelor Omanului. La momentul transmiterii informațiilor, nu era clar dacă incidentul semnalat de agenția britanică avea legătură cu unul dintre cele trei petroliere menționate inițial de Gărzile Revoluției.

UKMTO a anunțat că nu dispune de date privind situația persoanelor aflate la bord și nici de o evaluare a consecințelor incidentului.

„Soarta echipajului este necunoscută. Deocamdată nu sunt disponibile nici o evaluare a pagubelor, nici un raport privind impactul asupra mediului”, a scris agenţia.

Ulterior, armata iraniană a transmis informații despre un al patrulea petrolier despre care susține că a lovit mine navale. Potrivit comunicatului difuzat de televiziunea de stat, nava „care opera ilegal într-o zonă restricţionată şi periculoasă (...), a fost avariată şi a luat foc după ce a lovit mine navale”.

Strâmtoarea Ormuz se află între Iran, la nord, și Sultanatul Oman, la sud, având o lățime de aproximativ 30 de kilometri în punctul cel mai îngust. Înaintea războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie, în urma atacurilor israeliano-americane asupra Iranului, pe această rută maritimă tranzita aproximativ o cincime din cantitatea mondială de hidrocarburi.

Teheranul revendică dreptul de a controla circulația prin strâmtoare și atacă periodic nave despre care susține că traversează zona fără autorizație, inclusiv pe rutele apropiate coastelor Omanului.

În paralel, Statele Unite mențin o blocadă asupra porturilor iraniene și asigură escorta unor petroliere care tranzitează regiunea. Disputa privind controlul căii maritime continuă în condițiile în care negocierile dintre Washington și Teheran nu au înregistrat progrese.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM, a transmis recent că a sprijinit statele din Golf în exportul a 1,5 miliarde de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, începând din vară. Potrivit armatei americane, operațiunile au permis transportul petrolului în ciuda restricțiilor impuse de Iran.

CENTCOM a afirmat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că „principalele rute au fost eliberate de orice mină iraniană graţie eforturilor” echipelor specializate. Autoritățile iraniene contestă însă această versiune și susțin că anumite trasee continuă să prezinte pericole pentru navigație.

„Ruta neautorizată este minată, armatorii şi echipajele sunt responsabili pentru trecerea lor pe aceste rute şi nu trebuie să acorde atenţie delirurilor Centcom de pe reţelele sociale”, au reacţionat joi Gărzile Revoluţiei Iraniene.

Purtătorul de cuvânt al Gărzilor, Hossein Mohebi, a cerut armatei americane să prezinte dovezi independente care să confirme eliminarea minelor din strâmtoare.

„Demonstraţi-vă afirmaţiile privind deminarea strâmtorii Ormuz cu ajutorul unor dovezi independente, nu doar prin simple declaraţii!”, a provocat partea americană purtătorul de cuvânt al Gărzilor, Hossein Mohebi, într-un mesaj publicat pe X.

Cele două părți continuă astfel să prezinte informații contradictorii privind siguranța navigației, în timp ce situația petrolierelelor afectate de incidente rămâne neclară.