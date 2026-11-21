Două petroliere au fost lovite sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de proiectile neidentificate în apropierea orașului Khasab, din Oman, la ieșirea din Strâmtoarea Ormuz, potrivit informațiilor transmise de United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Nu au fost raportate victime, însă autoritățile maritime nu au stabilit deocamdată dacă incidentele au provocat poluare.

Cele două atacuri au fost semnalate în apropierea unei rute maritime strategice pentru transportul mondial de petrol, într-o perioadă în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz este puternic afectat de conflictul din regiune. UKMTO a transmis informații despre loviturile asupra navelor, fără să precizeze cine se află în spatele atacurilor.

Potrivit UKMTO, primul incident raportat sâmbătă a implicat un petrolier lovit în partea din spate a navei, la aproximativ 11 mile marine nord de Khasab, în Oman. La scurt timp, organizația a semnalat un al doilea incident, în care o altă navă ar fi fost lovită în sala motoarelor, la aproximativ 17 mile marine est de aceeași localitate.

Informațiile inițiale nu clarifică dacă cele două raportări se referă la nave diferite. UKMTO nu a comunicat identitatea petrolierelor, amploarea pagubelor sau eventualele efecte asupra mediului marin. Echipajele nu au raportat victime în urma incidentelor.

Noile raportări apar la o zi după ce un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în timp ce naviga spre ieșirea din Strâmtoarea Ormuz. Incidentul de vineri, 20 noiembrie, s-a produs la aproximativ opt mile marine nord de Khasab și a provocat un incendiu la bord.

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UKMTO a transmis că nu au fost raportate victime sau poluare în urma acelui atac. În schimb, autoritățile iraniene au susținut că incendiul a fost provocat de o mină navală, potrivit informațiilor relatate de Reuters. Cele două versiuni privind cauza incidentului nu au fost reconciliate public.

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și de Oceanul Indian. Înainte de izbucnirea conflictului din regiune, prin această rută tranzita aproape o cincime din transporturile mondiale de petrol, ceea ce face ca orice incident care afectează navigația să fie urmărit atent de piețele energetice și de operatorii maritimi.

Transportul comercial prin strâmtoare a fost afectat semnificativ în ultimele luni. Potrivit informațiilor citate de Iran International, traficul maritim înregistrat în săptămâna încheiată la 18 noiembrie era cu aproximativ 65% sub nivelurile de dinaintea conflictului, iar UKMTO raportase mai multe atacuri asupra navelor în zonă.

Incidentele raportate sâmbătă amplifică riscurile pentru transportul maritim în apropierea Omanului, însă, în lipsa unor informații oficiale suplimentare, nu există confirmări privind autorii atacurilor sau impactul direct al acestora asupra aprovizionării globale cu petrol.