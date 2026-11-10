Piețele energetice au înregistrat marți o corecție semnificativă, prețul petrolului coborând cu aproximativ 2% până la cele mai reduse niveluri din ultimele două luni. Scăderea vine după ce oficialii de la Washington au temperat așteptările privind o nouă ofensivă militară de amploare împotriva Iranului, reducând astfel temerile legate de o posibilă blocare a aprovizionării cu țiței din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Pe bursele internaționale, contractele futures pentru petrolul Brent au pierdut 2,1%, ajungând la 90,64 dolari pe baril. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu 1,7%, fiind cotat la 85,41 dolari pe baril. Ambele repere se îndreptau spre cele mai slabe valori de închidere consemnate din 28 august până în prezent.

Prezent la Paris, la reuniunea miniștrilor de Externe din statele G7, secretarul de stat american Marco Rubio a transmis că presiunea economică și blocada navală impuse Teheranului își ating scopul. Potrivit acestuia, măsurile actuale sunt suficient de eficiente încât președintele Donald Trump să nu fie obligat să ordone operațiuni militare majore.

Declarațiile vin la o zi după ce liderul de la Casa Albă a anunțat că intenționează să amâne noi lovituri asupra Iranului, dând curs solicitărilor venite din partea unor state din regiune, printre care și Qatar. Cu toate acestea, Donald Trump a subliniat că blocada navală din Strâmtoarea Ormuz rămâne activă pentru moment.

”Piaţa continuă să acorde prioritate tonului mai conciliant adoptat de preşedintele Trump faţă de Iran după alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat Tim Waterer, analist-şef la KCM Trade.

Chiar dacă investitorii au reacționat pozitiv la semnalele diplomatice, perspectivele unui acord de pace durabil rămân incerte. Atât oficialii americani, cât și reprezentanții statelor din Golf estimează că o înțelegere rapidă este puțin probabilă, mai ales că incidentele armate nu au încetat.

Conform informațiilor difuzate de presa de stat iraniană, forțele Statelor Unite au efectuat lovituri în cursul nopții asupra insulei Qeshm. De cealaltă parte, Teheranul a atacat în această lună mai multe petroliere care tranzitau Golful și Strâmtoarea Ormuz, menținând un climat de risc ridicat în zonă.

Evoluția prețului petrolului este influențată și de reluarea dialogului dintre Moscova și Kiev. Delegațiile celor două state s-au întâlnit marți la Abu Dhabi, sub mediere americană, pentru primele discuții de pace din luna februarie. O eventuală înțelegere ar putea deschide calea către majorarea exporturilor de petrol rusesc, care sunt restricționate în prezent de sancțiunile occidentale.

Un alt factor care apasă asupra cotațiilor vine din economia americană. Datele publicate marți arată că prețurile de consum din Statele Unite au crescut în octombrie peste estimările analiștilor. Această evoluție alimentează speculațiile privind o posibilă majorare a dobânzii de referință cu 0,5 puncte procentuale de către Rezerva Federală în decembrie, o decizie care ar putea frâna creșterea economică și, implicit, cererea globală de petrol.