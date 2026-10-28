Departamentul de Justiție (DoJ) al SUA a anunțat luni că anchetatorii au identificat peste 400 de cetățeni străini înregistrați ilegal pentru a vota în statul Washington, dintre care unii au votat în mai multe alegeri în ultimele zeci de ani, potrivit Fox News.

Mulți de pe listă sunt deținători de cărți verzi cu statut legal de imigrare și rezidență permanentă, potrivit birourilor procurorului american pentru districtele de est și de vest ale statului Washington.

„Am identificat peste 400 de cetățeni străini care sunt înregistrați pentru a vota și au votat în mai multe alegeri. Acesta este doar vârful aisbergului”, a declarat Neil Floyd, procurorul american interimar pentru districtul de vest al statului Washington, într-un comunicat.

„Vom continua să investigăm și să identificăm pe cei care comit infracțiuni votând ilegal.”

Această măsură se bazează pe acțiunea în justiție a DOJ împotriva comitatului Los Angeles, unde a încercat să anuleze aproximativ 20.000 de buletine de vot prin corespondență trimise persoanelor al căror statut de cetățenie este pus sub semnul întrebării.

Oficialii de imigrare au declarat marți că zeci de necetățeni au fost, de asemenea, arestați la nivel național într-o acțiune majoră de combatere a fraudei electorale.

Floyd a declarat că anchetatorii au identificat sute de alegători non-cetățeni prin analizarea înregistrărilor Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS), care au arătat că unele persoane care au solicitat anumite beneficii au votat și ele.

În timp ce unele persoane au votat doar o dată sau de trei ori în alegerile anterioare, Floyd a spus că altele au votat de până la 27 de ori. În total, biroul său a numărat aproximativ 1.500 de cazuri de non-cetățeni care au votat.

El a subliniat că unii non-cetățeni votau de zeci de ani, înainte de tranziția statului Washington la un sistem de vot prin corespondență.

„Cred că cel mai vechi moment pe care îl avem este 1984”, a spus Floyd. „Este începutul anilor '90, sfârșitul anilor '80, cred.”

Cu toate acestea, Floyd a spus că nu a verificat dacă vreuna dintre persoane a votat în următoarele alegeri intermediare, explicând că nu a vrut să „intervină în alegerile actuale”.

Numărul potențialilor alegători care nu sunt cetățeni ar putea reprezenta doar o fracțiune din populația generală, a spus Floyd, deoarece lista include doar persoane care au solicitat anumite beneficii în statul Washington.

„Dacă luăm acea populație și o extindem pentru a include toate persoanele care sunt aici ilegal și cu care nu am avut contact, estimările mele sunt că va fi de ordinul miilor”, a spus Floyd.

Oficialii federali au declarat că mulți deținători de carte verde au fost înregistrați pentru a vota fără știrea lor prin intermediul programului Motor Voter din Washington, care integrează înregistrarea alegătorilor în Departamentul de Licențiere al statului.

„Am auzit de la deținători de carte verde care au fost înregistrați împotriva știrii lor prin intermediul programului Motor Voter din Washington. Apoi primesc un buletin de vot prin poștă și presupun că sunt înregistrați legal - pur și simplu nu este cazul”, se arată în notificare.

Potrivit site-ului web al secretarului de stat din Washington, rezidenții eligibili sunt înregistrați automat pentru a vota numai dacă furnizează dovada cetățeniei americane în timpul procesului de înregistrare a permisului de conducere sau a cărții de identitate.

Constatările i-au determinat pe oficialii federali să identifice tipare în modul în care procesul de înregistrare a alegătorilor a eșuat, a spus Floyd.

Conform notificării Departamentului de Justiție, oficialii federali solicită statului Washington să anuleze buletinele de vot exprimate de persoanele identificate până când statutul lor de cetățenie poate fi confirmat în alt mod.

„Washingtonul este acum înștiințat că cetățenii străini votează. Statul trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că nu le permite acestor cetățeni străini să voteze ilegal”, se arată în notificare.

Oficialii au avertizat că votul ca cetățean străin poate avea consecințe grave pentru cei care doresc să devină cetățeni americani. Printre acuzațiile penale potențiale se numără declarațiile false într-o cerere de naturalizare, iar unele persoane s-ar putea confrunta și cu acuzații pentru înregistrare frauduloasă a alegătorilor.

Marți, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat că numeroși imigranți ilegali au recunoscut, de asemenea, că s-au înregistrat ilegal pentru a vota sau că au votat în alegerile din SUA.

Dintre zecile de suspecți arestați, cel puțin 18 au votat la alegerile federale.

Persoanele proveneau dintr-o serie de țări, inclusiv Mexic, Somalia, Honduras, Guyana, Cuba, Germania, Nicaragua, Venezuela, Vietnam, El Salvador, Cambodgia, Guatemala, Portugalia și Italia.

Mulți s-au confruntat, de asemenea, cu acuzații pentru numeroase presupuse infracțiuni, inclusiv contrafacere, fraudă, răpire, conducere sub influența alcoolului, infracțiuni sexuale, agresiune cu o armă periculoasă, posesie de droguri și spargeri.