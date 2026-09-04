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Cum se prepară cele mai bune murături asortate. Trucul simplu ca să rămână crocante toată iarna

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Cum se prepară cele mai bune murături asortate. Trucul simplu ca să rămână crocante toată iarnasursa: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Murăturile asortate reprezintă vedeta incontestabilă a cămării în sezonul rece. Fiecare gospodină are propriul secret pentru a obține combinația perfectă de legume crocante și saramură bine echilibrată, însă există câteva reguli de bază care garantează succesul de fiecare dată. Această rețetă tradițională îți oferă tot ce ai nevoie pentru un borcan plin de culoare și gust authentic.

Cum se prepară cele mai bune murături asortate. Trucul simplu ca să rămână crocante toată iarna

Ingredientele necesare pentru un borcan de zece litri sunt variate și ușor de procurat. Vei avea nevoie de două kilograme de gogonele, un kilogram de castraveți, un kilogram de conopidă ruptă în buchețele, trei morcovi tăiați felii și câteva bucăți de țelină cu tot cu frunze. Pentru un plus de aromă, adaugă hrean tăiat fâșii, căței de usturoi, boabe de piper negru, boabe de muștar și tije de mărar uscat.Saramura se prepară respectând proporția de o lingură de sare grunjoasă, neiodată, la fiecare litru de apă.

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Muraturi. Sursa foto: AI

Cum se așază în borcan

Pregătirea legumelor este un pas crucial. Spălarea atentă a tuturor ingredientelor asigură conservarea pe termen lung fără ca saramura să se tulbure. Gogonelele și castraveții se înțeapă ușor cu o scobitoare pentru a permite lichidului să pătrundă uniform.

Așezarea în borcan trebuie făcută cât mai compact, alternând culorile pentru un aspect vizual deosebit. Pe fundul recipientului se pun frunzele de țelină, hreanul și o parte din condimente, iar la final, deasupra legumelor, se creează o rețea din tije de mărar și hrean pentru a le ține presate sub nivelul lichidului.

Detaliile saramurii

Secretul saramurii perfecte constă în fierberea apei împreună cu sarea până când aceasta din urmă se dizolvă complet. Lichidul fierbinte se toarnă cu grijă peste legume, lăsând borcanul să se răcească treptat. Hreanul adăugat din abundență este ingredientul magic care păstrează legumele tari și ferme pe tot parcursul iernii, prevenind înmuierea lor.

După umplere, borcanul se închide ermetic și se depozitează într-un loc răcoros și întunecat, precum un beci sau o cămară aerisită. În primele zile, saramura poate deveni ușor tulbure, proces absolut normal în timpul fermentației lactice. După aproximativ trei sau patru săptămâni, murăturile asortate sunt gata de consumat, fiind garnitura ideală pentru fripturi, tochitură sau preparate tradiționale din carne de porc.

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