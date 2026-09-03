Primele estimări meteorologice pentru lunile următoare indică un sezon rece diferit de tiparul obișnuit în mai multe regiuni ale Europei. Temperaturile ar putea rămâne peste valorile climatologice, în timp ce precipitațiile ar urma să fie mai abundente în perioada de iarnă. Un astfel de scenariu ar putea favoriza ploile în zonele joase, în timp ce ninsorile ar fi mai frecvente în regiunile montane, arată World Meteorological Organisation și ECMWF/Copernicus.

Toamna ar putea începe cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Pentru luna septembrie, estimările indică valori termice peste media climatologică, însoțite de un deficit de precipitații în mai multe zone.

Situația s-ar putea schimba din octombrie, când vremea ar deveni mai instabilă. Temperaturile ridicate ale apelor din Marea Mediterană și Marea Adriatică ar putea favoriza o evaporare mai intensă și acumularea unei cantități mai mari de umezeală în atmosferă.

Aceste condiții pot contribui la formarea unor furtuni, ploi abundente și, pe măsură ce temperaturile scad, episoade de ninsoare.

Pentru luna noiembrie, meteorologii estimează o creștere a umidității. În intervalul decembrie-februarie, cantitățile de precipitații ar putea depăși valorile obișnuite.

Temperaturile ar urma însă să se mențină peste medie. În aceste condiții, în zonele de câmpie ar putea predomina ploile, în timp ce regiunile montane ar avea șanse mai mari să primească ninsori și cantități importante de zăpadă.

Sudul Europei ar putea traversa în septembrie și octombrie o perioadă cu risc ridicat de viituri rapide. Apele foarte calde ale Mediteranei pot furniza energie suplimentară sistemelor de furtuni și pot contribui la apariția ploilor torențiale.

În același timp, temperaturile sunt estimate să rămână peste valorile normale în numeroase regiuni europene.

Evoluția vremii este legată și de fenomenul El Niño, produs de încălzirea anormală a apelor din partea estică a Oceanului Pacific ecuatorial. Fenomenul poate modifica circulația atmosferică la nivel global și poate influența temperaturile și precipitațiile din diferite regiuni ale lumii.

Organizația Meteorologică Mondială avertizează că episodul actual se intensifică și ar putea ajunge printre cele mai puternice înregistrate. Un El Niño puternic poate contribui la creșterea temperaturii medii globale și la amplificarea riscului unor fenomene meteorologice extreme.

Potrivit estimărilor prezentate de Comisia Europeană, influența fenomenului El Niño ar putea contribui la menținerea unor temperaturi peste normal în Europa în această toamnă, cu efecte care s-ar putea extinde până în primăvara anului viitor.

Specialiștii avertizează că asocierea unui episod El Niño intens cu încălzirea provocată de schimbările climatice ar putea avea consecințe importante asupra temperaturilor globale.