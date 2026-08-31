Finalul verii vine cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, dar și cu perioade de instabilitate atmosferică. După zile în care maximele au ajuns până la 35-36 de grade în anumite regiuni, începutul toamnei păstrează vremea neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Situația se schimbă însă în a doua parte a primei luni de toamnă. Potrivit prognozei AccuWeather, temperaturile vor scădea simțitor începând cu 11 septembrie, iar valorile termice vor coborî sub cele specifice zilelor caniculare de la finalul verii.

Primele zile ale lunii septembrie aduc temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Maximele pot ajunge la 33-37 de grade, cu cele mai mari valori în regiunile de vest, nord-vest și sud-vest ale țării.

Vremea caldă nu va fi însă lipsită de perioade de instabilitate. În anumite zone sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, astfel că debutul toamnei va combina temperaturile ridicate cu episoade de vreme schimbătoare.

Prognoza AccuWeather indică o schimbare importantă începând cu 11 septembrie. Temperaturile vor coborî treptat, iar maximele nu vor mai trece de pragul de 30 de grade în cea mai mare parte a țării.

Scăderea valorilor termice va marca, practic, sfârșitul perioadei de vară și instalarea unor condiții mai apropiate de cele normale pentru luna septembrie. În același timp, perioadele cu instabilitate atmosferică ar putea deveni mai frecvente.

Astfel, după un început de toamnă cu temperaturi apropiate de cele de vară, vremea va intra într-un proces de răcire care va fi resimțit în întreaga țară.

Și în Capitală vremea se schimbă începând cu 11 septembrie. Temperaturile maxime vor coborî sub 30 de grade, iar în unele zile acestea se vor situa în jurul valorii de 22 de grade.

Pentru prima lună de toamnă, prognoza indică în București temperaturi maxime cuprinse, în general, între 22 și 27 de grade. Sunt așteptate și zile cu precipitații, însă cantitățile de apă prognozate rămân reduse.