Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări Cod galben pentru 30 și 31 august, vizând furtuni în zonele montane și din nord-vestul Moldovei, urmate de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă în mai multe regiuni ale țării.

Prima avertizare este valabilă duminică, 30 august, între orele 13:00 și 20:00, iar a doua intră în vigoare luni, 31 august, între orele 10:00 și 21:00. România va trece astfel, în decurs de mai puțin de 24 de ore, de la episoade de instabilitate atmosferică și ploi torențiale la temperaturi care pot ajunge la 37 de grade Celsius.

Duminică după-amiază, local în Carpații Orientali și Meridionali, precum și în nord-vestul Moldovei, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h. Izolat, pot apărea și căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metrul pătrat și, izolat, la 25-30 de litri pe metrul pătrat.

ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice pot apărea și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse din Transilvania și din zonele submontane ale Moldovei.

O a doua atenționare Cod galben va fi în vigoare luni, 31 august, între orele 10:00 și 21:00.

Aceasta vizează Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul Munteniei.

În aceste zone sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, iar local va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest.

Meteorologii atrag atenția că temperaturile vor fi ridicate încă de duminică în regiunile vestice și sud-vestice.

Maximele vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Potrivit sistemului de avertizare meteorologică, Codul galben semnalează fenomene care pot fi temporar periculoase pentru anumite activități, dar care sunt, în general, obișnuite pentru perioada sau zona vizată.

ANM anunță că mesajele meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.

România se pregătește, astfel, pentru două zile cu fenomene meteorologice diferite: furtuni și ploi torențiale în anumite zone duminică, urmate luni de un nou episod de temperaturi foarte ridicate și caniculă, cu maxime de până la 37 de grade Celsius.