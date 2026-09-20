Românii se vor bucura de o zi caldă, însă în mai multe regiuni sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică. Aversele și descărcările electrice vor apărea local, iar spre seară norii se vor extinde în vestul, nordul și centrul țării, arată Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se vor înmulți. Aversele și descărcările electrice vor apărea cu precădere la munte, dar și local în Muntenia și Dobrogea, precum și, izolat, în nordul Olteniei.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 1-10 l/mp, iar pe alocuri pot atinge 15-20 l/mp.

Spre seară, înnorările se vor accentua treptat în regiunile vestice, nordice și centrale, precum și în zonele montane. Averse slabe, cu acumulări de 1-7 l/mp, sunt așteptate în Maramureș, în cea mai mare parte a Crișanei și local la munte.

Ploile vor apărea și în jumătatea de nord a Moldovei, în nord-vestul și nordul Transilvaniei, în extremitatea de nord a Banatului și, cu totul izolat, în alte zone.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. În a doua parte a intervalului, pe crestele montane vor apărea intensificări, iar rafalele pot ajunge la 60-70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului. Noaptea, valorile minime vor coborî până la 5 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoralul nordic vor ajunge la 19 grade. Dimineața, ceața va apărea izolat.

În Capitală, vremea va fi caldă, iar cerul va fi variabil și mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla, în general, slab.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade, în timp ce minima se va situa între 13 și 16 grade.