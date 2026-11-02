De la șinșila lui Ciolacu la alegerile din SUA

Polonia traversează o confruntare instituțională, Europa Centrală își negociază raporturile cu Bruxellesul, iar Donald Trump se apropie de un test electoral decisiv. În podcastul "Hai România" cu Adrian Severin, discutăm despre botezul PSD de la Timișoara, suveranism, puterea instituțiilor europene și consecințele pe care alegerile americane le pot avea asupra României.

Evenimentele din Polonia readuc în prim-plan o întrebare incomodă: cine apără democrația atunci când fiecare tabără o acuză pe cealaltă că o distruge? Disputa privind conducerea Tribunalului Constituțional a provocat proteste și a amplificat conflictul dintre guvernul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki. Guvernul invocă restabilirea statului de drept, în timp ce adversarii săi contestă legalitatea intervențiilor asupra instituției.

Alături de Adrian Severin, analizăm cum poate evolua această confruntare, descrisă frecvent în discursul politic drept o luptă între „neomarxiști” și „suveraniști”. Cât explică aceste etichete și cât ascund diferențele dintre partide? Se va decide disputa la urne, în instanțe sau prin mobilizarea străzii? Și ce se întâmplă cu autoritatea statului când instituțiile ajung să își conteste reciproc legitimitatea?

Discuția continuă cu liderii țărilor postcomuniste și relația lor cu Bruxellesul, Washingtonul și Moscova. Cine contestă politicile europene pentru a obține concesii și cine urmărește o schimbare a orientării strategice? Există o „axă Trump–Putin” capabilă să atragă lideri din regiune sau avem interese care se întâlnesc doar temporar? În Statele Unite ale Americii, alegerile de la jumătatea mandatului, din 3 noiembrie 2026, pot schimba raportul de forțe dintre Casa Albă și Congres.

Pierderea majorității republicane într-una sau în ambele camere ar putea bloca proiecte legislative și intensifica anchetele parlamentare. Trump și-ar păstra președinția și atribuții executive importante, însă ar trebui să guverneze într-un mediu politic mult mai ostil. Potrivit Reuters, administrația pregătește deja opțiuni pentru acest scenariu. Ar deveni Trump mai dispus la compromis sau ar accentua confruntarea?

Cum s-ar modifica relația cu Europa și negocierile privind Ucraina? Ce ar pierde liderii europeni care și-au construit strategia pe sprijinul său? Urmărește podcastul de azi luni, 2 noiembrie, cu Adrian Severin: o dezbatere despre cine decide, cine blochează și cine plătește prețul confruntărilor politice. Pentru România, răspunsurile privesc direct securitatea, alianțele și libertatea de decizie.

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