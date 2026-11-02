Administrația Donald Trump a cerut Curții Supreme a Statelor Unite să împiedice numărarea a peste 20.000 de buletine de vot prin corespondență din California până la verificarea cetățeniei alegătorilor. Solicitarea a fost depusă luni, cu numai o zi înaintea alegerilor intermediare americane, după ce demersurile anterioare ale Departamentului de Justiție au fost respinse în instanță.

Guvernul federal susține că persoanele vizate ar putea să nu dețină cetățenie americană, însă autoritățile din California contestă datele folosite pentru identificarea acestora. Potrivit DW, verificările independente au indicat că pe lista persoanelor considerate neeligibile se află și cetățeni americani.

Departamentul american de Justiție a inițiat un proces la jumătatea lunii octombrie, solicitând verificarea statutului unor persoane înregistrate pe listele electorale din California.

Autoritățile federale au prezentat o listă întocmită de Departamentul pentru Securitate Internă, care include peste 20.000 de alegători suspectați că nu ar avea cetățenie americană. Demersul a fost respins de judecătorul federal David Carter, din Los Angeles, care a avertizat că separarea buletinelor de vot în timpul desfășurării alegerilor ar putea afecta inclusiv persoanele care au drept legal de vot.

Magistratul a considerat că solicitarea administrației se bazează pe acuzații care nu au fost demonstrate și că intervenția în procesul electoral ar putea produce perturbări majore.

„Dacă Executivul poate invalida voturi și poate amenința desfășurarea unei alegeri în curs pe baza unor acuzații nedovedite, atunci democrația noastră este în pericol”, a scris magistratul în decizia sa.

După respingerea solicitărilor în instanțele inferioare, Departamentul de Justiție a apelat luni la Curtea Supremă.

Administrația Trump cere adoptarea unei măsuri provizorii prin care autoritățile electorale din California să fie obligate să păstreze separat buletinele de vot contestate. Acestea nu ar urma să fie numărate până la stabilirea cetățeniei persoanelor care le-au transmis. Nu este clar dacă judecătorii Curții Supreme vor pronunța o decizie înaintea scrutinului programat marți, 3 noiembrie.

Autoritățile din California susțin că separarea voturilor în această etapă ar afecta organizarea alegerilor și ar putea împiedica exercitarea dreptului de vot de către persoane eligibile.

Metodologia utilizată de Departamentul pentru Securitate Internă a fost contestată de autoritățile californiene, care au atras atenția asupra posibilității existenței unor erori. Săptămâna trecută, un judecător federal a dispus punerea listei la dispoziția unei organizații pentru drepturile imigranților și a unui organism de monitorizare a drepturilor electorale afiliat Universității California din Los Angeles (UCLA).

Analizarea documentelor depuse în instanță a indicat că mii de persoane care dețin cetățenie americană ar putea figura pe lista alegătorilor considerați neeligibili.

Judecătorul David Carter a atras atenția și asupra unor situații din alte state americane, unde persoane identificate inițial drept necetățeni s-au dovedit ulterior a fi cetățeni naturalizați.

Instanța a considerat că datele prezentate de administrația federală nu justifică blocarea voturilor în condițiile solicitate.

Președintele american a susținut în repetate rânduri că alegerile din Statele Unite sunt afectate de fraude.

În actualul ciclu electoral, Donald Trump și-a concentrat acuzațiile asupra presupusei participări la vot a persoanelor fără cetățenie americană.

Aceste afirmații au fost contestate de cercetări și verificări independente, care indică faptul că votul ilegal al persoanelor fără cetățenie este rar.

California, cel mai populat stat american, este considerată un teritoriu electoral favorabil Partidului Democrat, fără perspective importante pentru republicani în scrutinul intermediar.

Guvernatorul democrat Gavin Newsom, unul dintre criticii administrației Trump, a avertizat autoritățile federale să nu intervină în desfășurarea procesului electoral din California.

Înaintea scrutinului de marți, acesta a anunțat mobilizarea unor specialiști în legislație electorală și a observatorilor care vor monitoriza activitatea din secțiile de votare. De asemenea, autoritățile statului au pregătit o linie telefonică prin care alegătorii pot raporta eventuale tentative de intimidare sau intervenții nepermise în procesul electoral.

Decizia Curții Supreme privind solicitarea administrației Trump rămâne așteptată, în condițiile în care alegerile intermediare sunt programate pentru 3 noiembrie.