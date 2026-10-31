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Atac armat într-un mall din California: un mort și șase răniți. Trei victime sunt în stare critică

Atac armat într-un mall din California: un mort și șase răniți. Trei victime sunt în stare critică
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Din cuprinsul articolului

Un atac armat produs vineri seara într-un mall din orașul Fairfield, statul California, s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor șase, potrivit AFP.

Trei răniți în stare critică, în California

Cel puțin trei dintre victime sunt în stare critică, potrivit informațiilor transmise de poliție. Autorul atacului nu a fost identificat, iar anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele incidentului.

Poliția din Fairfield a intervenit vineri, în jurul orei 20:30, după ce au fost semnalate focuri de armă în interiorul centrului comercial Solano Town Center. Incidentul s-a produs în zona magazinului Spirit Halloween, au precizat autoritățile într-un mesaj publicat pe Facebook.

Șapte persoane împușcate în California

Potrivit informațiilor oficiale, șapte persoane au fost împușcate. Una dintre victime a murit ulterior, în urma rănilor suferite, în timp ce celelalte șase au fost transportate la spitalele din apropiere pentru a primi îngrijiri medicale.

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Cel puțin trei dintre persoanele rănite se află în stare critică, ceea ce înseamnă că bilanțul atacului s-ar putea modifica în funcție de evoluția stării lor de sănătate.

Atac california

Atac California / foto: captura video

Până la momentul publicării informațiilor transmise de Associated Press, autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea victimelor și nici despre împrejurările în care s-a produs atacul.

Poliția caută autorul atacului

Nu a fost comunicată nici identitatea suspectului și nu au fost făcute publice informații despre o eventuală arestare.

Polițiștii au anunțat că zona centrului comercial rămâne o scenă activă a unei anchete penale. Ofițerii discută cu martorii și încearcă să adune informații care să permită identificarea persoanei responsabile de focurile de armă.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au prezentat deocamdată o posibilă motivație a atacului.

Incidentul a avut loc într-un centru comercial frecventat de locuitorii orașului Fairfield și din împrejurimi. Poliția nu a oferit informații suplimentare despre eventuale măsuri de securitate sau despre momentul în care zona va putea fi redeschisă publicului.

Autoritățile continuă verificările pentru a reconstitui succesiunea evenimentelor și pentru a stabili toate detaliile atacului.

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