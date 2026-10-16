Trei copii și un adult au fost uciși joi într-un atac armat la o școală elementară din Oregon, iar presupusul atacator este și el mort, împușcat de un martor înarmat, potrivit Fox News.

Atacatorul era un rezident din Bend, în vârstă de 16 ani, înarmat cu o pușcă, care a fost ucis de un martor înarmat cu permis de port ascuns, au declarat surse federale pentru Fox News.

Martorul „a prevenit cu siguranță mai multe decese”, a declarat o sursă.

Copiii uciși la școala elementară Silver Rail aveau vârste de 5, 8 și 11 ani, a declarat șeful poliției din Bend, Mike Krantz, în cadrul unei conferințe de presă de seară.

Un copil de 7 ani și un profesor de 54 de ani au fost duși la St. Charles Bend cu răni grave.

Atacatorul a forțat intrarea în școală trăgând în uși încuiate, a spus Krantz, citând ancheta inițială.

Un „membru al comunității” l-a văzut pe atacator intrând, l-a urmărit în clădire și l-a atacat, potrivit lui Krantz.

Ofițerii au sosit în decurs de trei minute de la primul apel de urgență. Câteva momente mai târziu, un ofițer a raportat că membrul comunității l-a împușcat pe suspect.

„Ofițerii noștri au intrat în clădire și au confirmat că suspectul era mort”, a spus Krantz. „Au evacuat școala pentru a se asigura că nu există alte amenințări și apoi au oferit ajutor de urgență victimelor.”

Guvernatorul Oregonului, Tina Kotek, a lăudat personalul școlii, părinții și primii respondenți, precum și membrul comunității „care a intervenit eroic pentru a opri pierderile suplimentare de vieți omenești”.

„Acțiunile dumneavoastră poartă o povară emoțională grea și vreau doar să știți că și gândurile mele sunt alături de dumneavoastră”, a spus Kotek.

Krantz a declarat că nu are încă detalii despre arma de foc a martorului sau dacă acesta avea permis de port ascuns. Surse federale din cadrul forțelor de ordine au confirmat separat permisul.

Șeful a declarat că anchetatorii nu știau încă cât de departe a pătruns atacatorul în interiorul clădirii sau dacă cunoștea pe cineva din școală. Poliția investiga, de asemenea, dacă adolescentul a frecventat anterior școala elementară Silver Rail.

Primul apel de urgență a venit la ora 12:59 de la o persoană aflată într-un vehicul care a raportat că a fost împușcată de mai multe ori de cineva care purta o armă lungă, a spus Krantz. Dispecerii au primit apoi zeci de apeluri care raportau că un atacator a intrat în școală.

Dispeceratul a trimis o alertă prin care a chemat toate forțele de ordine la ora 13:00. Ofițerii care au intervenit au ordonat școlii să închidă școala la ora 13:01, iar primii ofițeri au sosit la ora 13:02.

Ofițerii au găsit cinci persoane moarte la fața locului, inclusiv atacatorul. Toate familiile victimelor fuseseră anunțate, a declarat Krantz.

Poliția din Bend, Biroul Șerifului din Comitatul Deschutes, poliția din Redmond, Poliția Statului Oregon și partenerii din cadrul forțelor de ordine federale au evacuat clădirea cameră cu cameră.

Elevii și personalul au fost transportați cu autobuzele școlare Bend-La Pine la Biserica Journey pentru a se reuni cu familiile și tutorii. Acest proces era încă în desfășurare la briefing-ul de seară.

Biroul local al FBI din Portland a declarat că asistă autoritățile locale în cadrul anchetei.