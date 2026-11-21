La o masă rotundă, într-o vilă de lângă un lac din Shenzhen, Donald Trump le-a spus lui Xi Jinping și Vladimir Putin că fac istorie. Apoi jurnaliștii au ieșit din sală. La final, cei trei lideri nu au făcut declarații în fața presei, iar Trump a plecat spre aeroport. Ce a rămas din întâlnire se poate citi în patru puncte, într-un text difuzat de Kremlin și de agenția chineză Xinhua. Cuvântul „Ucraina” lipsește.

Reuniunea din 19 noiembrie 2026 a fost prezentată drept un moment istoric: prima întâlnire trilaterală dintre liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei, deținători a peste 90 la sută din arsenalul nuclear mondial. În realitate, a durat aproximativ o oră și jumătate, s-a desfășurat cu ușile închise și s-a încheiat fără rezultate concrete anunțate. Dimineața arătase altfel.

Trump se întâlnise separat cu Putin și îl întâmpinase cu o glumă, numindu-l apoi prietenul său. Potrivit consilierului rus Iuri Ușakov, discuția bilaterală a acoperit pregătirea reuniunii în trei, relațiile bilaterale și încheierea războiului din Ucraina. Ușakov a spus că Putin ieșise din sală într-o dispoziție excelentă. Din relatarea sa nu reieșea ce concesie era dispusă să facă Moscova.

Trump a spus că va cere Chinei să „facă ceva mai mult” pentru fermierii americani, invocând „apetitului nesățios” al Beijingului. Xi a prezentat relația drept stabilă și în îmbunătățire. În același timp, disputa privind cipurile avansate – alimentată de scandalul care l-a forțat pe Jensen Huang să părăsească Nvidia – și avertismentele chineze legate de Taiwan arată cât de limitată poate fi această apropiere.

Reuniunea istorică dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, desfășurată la Shenzhen, în marja summitului APEC din 18–19 noiembrie 2026, marchează un moment important în evoluția raporturilor dintre marile puteri, dar nu reprezintă, cel puțin deocamdată, începutul demonstrabil al unei noi ordini mondiale. Adoptarea unei declarații politice comune privind pacea, stabilitatea energetică, reforma ONU, imunitățile oficialilor de stat și reducerea riscurilor nucleare confirmă existența unei convergențe diplomatice selective, fără să demonstreze depășirea antagonismelor strategice care separă Washingtonul, Beijingul și Moscova.

Shenzhen poate inaugura o etapă de gestionare concertată a rivalității, în care competiția strategică continuă, dar este însoțită de consultări pentru prevenirea escaladării. Ipoteza constituirii unui condominium SUA–China–Rusia, în sensul unui aranjament informal de administrare a ordinii internaționale și repartizare a sferelor de influență, rămâne insuficient fundamentată.

Pentru Europa și NATO, miza imediată este prevenirea marginalizării lor din negocierile care privesc securitatea continentului. Pentru România, implicațiile se concentrează asupra viitorului Ucrainei, securității Mării Negre, credibilității descurajării aliate și capacității europene de a influența deciziile strategice.

O ultimă observatie este că: riscul strategic pentru Kiev și capitalele europene nu constă neapărat într-un acord secret de împărțire a influenței, pentru care nu există dovezi publice suficiente, ci în normalizarea treptată a unui mecanism prin care viitorul securității europene ar putea fi discutat prioritar între marile puteri.

O asemenea evoluție ar diminua capacitatea Ucrainei de a influența condițiile păcii și ar amplifica presiunile asupra Europei pentru acceptarea unor compromisuri negociate în absența sa. Din această perspectivă, Europa nu este exclusă inevitabil din viitoarea arhitectură de securitate, dar riscă să devină un actor care suportă consecințele unor decizii la elaborarea cărora participă insuficient. Răspunsul strategic presupune consolidarea capacităților proprii de apărare, coordonarea pozițiilor europene și menținerea principiului participării directe a Ucrainei la orice negociere privind suveranitatea și securitatea sa.

Declarația comună, publicată de Kremlin și de Xinhua, conține patru puncte. Primul privește reforma Organizației Națiunilor Unite. Statele Unite, China și Rusia, toate membre permanente ale Consiliului de Securitate, vor ca ONU să răspundă mai eficient la crize. Textul nu spune ce reformă susțin și nici nu abordează întrebarea de care depinde o bună parte din eficiența Consiliului: ce se întâmplă când una dintre puterile cu drept de veto este parte în conflict?

Al doilea punct cere creșterea producției și livrărilor de produse petroliere rafinate și insistă asupra stabilității aprovizionării. Iranul explică o parte din interesul pentru acest subiect. Trump a spus că el și Xi consideră important ca petrolul să circule prin strâmtoarea Ormuz. Moscova poate folosi la rândul ei mesajul despre stabilitatea pieței pentru a contesta presiunea sancțiunilor.

Al treilea punct are o miză directă pentru Vladimir Putin. Cei trei lideri subliniază importanța consimțământului statelor și a imunității oficialilor și avertizează Curtea Penală Internațională și instituțiile similare împotriva abuzului de atribuții. În martie 2023, Curtea a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin pentru presupusa deportare și transferare ilegală a unor copii ucraineni din teritoriile ocupate. Mandatul rămâne o chestiune juridică a Curții. La Shenzhen, câștigul lui Putin a fost politic: a obținut o formulare comună pe un subiect care îl privește personal.

Ultimul punct reia formula convenită de Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov în 1985: un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată. Cele trei capitale promit un dialog despre reducerea riscurilor și prevenirea proliferării. Un asemenea dialog poate conta. Măsura unui progres va fi dacă apar limite negociate, un calendar și modalități de verificare. China, care și-a extins rapid arsenalul nuclear, a exclus până recent participarea la astfel de discuții.

Putin a pomenit Ucraina în partea deschisă a întâlnirii. Trump indicase în repetate rânduri că vrea să discute despre încheierea războiului, numindu-l chiar „subiectul meu preferat”. Xi a vorbit în termeni generali despre soluții diplomatice. Textul public nu conține însă termeni de armistițiu, garanții de securitate sau un calendar al negocierilor. Cine citește documentul căutând un pas concret spre pace în Ucraina rămâne fără răspuns.

De aici vine și tentația comparației cu Ialta. În februarie 1945, Roosevelt, Churchill și Stalin erau aliați împotriva Germaniei naziste, iar Armata Roșie se afla deja în România și în Polonia. Discuțiile au durat opt zile și au produs înțelegeri detaliate privind ordinea de după război.

Paralela ține mai degrabă de cine primește un loc la masă. Putin a putut vorbi despre Ucraina în fața președinților american și chinez, fără Kiev și fără reprezentanți ai Uniunii Europene. Pentru Kremlin, imaginea are valoare chiar și în lipsa unui acord. Pentru Xi, rolul de gazdă îi oferă vizibilitate diplomatică, în timp ce apelul la negocieri îi permite să păstreze mesajul public al Beijingului despre suveranitate. Europa, reunită în aceeași zi la Berlin în cadrul „Coaliției Celor Dispuși”, a urmărit cu nervozitate ce se întâmplă la Shenzhen, temându-se de concesii făcute de Trump pe seama Ucrainei și a arhitecturii de securitate europene.

Comparația cu Richard Nixon merită și ea lămurită. În februarie 1972, Nixon a mers la Beijing. În mai, a mers la Moscova, unde Statele Unite și Uniunea Sovietică au semnat acordul interimar SALT I și Tratatul privind rachetele antibalistice. Washingtonul folosea două canale bilaterale și putea profita de ruptura dintre Beijing și Moscova, devenită deschisă după ciocnirile de frontieră din 1969.

La Shenzhen, Trump a avut și el discuții separate, apoi s-a așezat la aceeași masă cu doi lideri ale căror țări au acum un parteneriat strategic descris de Xi drept „neclintit ca o stâncă prin vânt și ploaie”. Diplomația lui Nixon se sprijinea pe rivalitatea dintre cei doi interlocutori. Întâlnirea în trei de astăzi, prin ea însăși, oferă puține indicii că Washingtonul ar fi reușit să îi îndepărteze unul de celălalt. Dimpotrivă, formatul îi așază pe Putin și Xi împreună, în fața unui Trump slăbit de înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare.

Întâlnirea a confirmat preferința lui Trump pentru diplomația personală și pentru imaginea de „mare om” care rezolvă problemele lumii alături de alți lideri puternici. A oferit un cadru foto de excepție, dar puține indicii despre un progres real pe dosarele grele: Ucraina, denuclearizarea, Inteligența artificială, Taiwanul sau Iranul. Pentru Putin, a fost o reconfirmare că rămâne suficient de relevant pentru a sta la masa marilor puteri. Pentru Xi, a fost o ocazie de a se poziționa ca un convocator global, fără a face concesii majore.

Pentru România, Shenzhen se citește și prin memoria înțelegerii procentajelor din octombrie 1944. Tocmai de aceea contează când și cum intră în discuție țările afectate. România este stat parte la Statutul de la Roma și are un interes direct în felul în care este apărată autoritatea Curții Penale Internaționale. La fel de concret este interesul nostru la Marea Neagră, unde securitatea navigației, accesul Ucrainei la rutele comerciale și protejarea gurilor Dunării fac parte din aceeași discuție despre o pace care să poată fi pusă în practică.

Shenzhen a arătat cine poate convoca o întâlnire. O negociere de pace va arăta cine își poate asuma obligații și cine le poate pune în aplicare. Ucraina trebuie să participe la stabilirea condițiilor pe care i se va cere să le respecte. Iar România are motive să fie prezentă, prin consultările europene și aliate, înainte ca prevederile care privesc Marea Neagră să fie scrise.

Întâlnirea de la Shenzhen nu inaugurează o nouă ordine mondială așa cum am mai spus. Testează doar dacă rivalitatea dintre marile puteri mai poate fi administrată într-o lume în care niciuna dintre ele nu mai controlează singură consecințele propriilor decizii. Formula care descrie cel mai exact rezultatul este „convergență diplomatică fără reconciliere strategică”. Washingtonul, Beijingul și Moscova au acceptat să negocieze felul în care își gestionează confruntarea, dar nu au arătat că sunt dispuse să renunțe la cauzele ei.

Fiecare dintre cei trei a venit la masă cu un calcul propriu. China își consolidează influența globală fără să-și asume povara unui garant al securității internaționale. A folosit cu abilitate ambele scene ale reuniunii: Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) pentru imaginea de motor al prosperității regionale, iar formatul în trei pentru cea de arbitru al stabilității globale. Rusia transformă simpla prezență la masa marilor puteri în instrument de legitimare. Statele Unite încearcă să păstreze inițiativa și libertatea de manevră față de ambii competitori, fără să cedeze din pârghiile militare și economice. Rezultatul este un echilibru instabil: interesele comune sunt suficiente pentru dialog, dar prea slabe pentru o alianță sau pentru o împărțire negociată a lumii.

Pe un orizont de 24 de luni, scenariul cel mai probabil, estimat la aproximativ 55%, este un concert selectiv. Ar însemna consultări periodice despre stabilitatea nucleară, securitatea energetică și prevenirea escaladării, fără recunoașterea formală a unor sfere de influență. Un al doilea scenariu, cu circa 30%, este ca declarația să rămână mai ales simbolică, iar rivalitățile să revină treptat în prim-plan. Un condominium informal, adică acceptarea tacită a unei redistribuiri a influenței, are o probabilitate redusă, de aproximativ 10%. O ruptură majoră provocată de escaladarea unuia dintre conflicte rămâne reziduală, cam 5%. Sunt estimări analitice orientative, cu un nivel de încredere moderat.

Diferența dintre scenarii o va face comportamentul concret al celor trei, nu formulările diplomatice. Câteva semne ar indica trecerea la cooperare operațională: grupuri de experți pentru stabilitatea nucleară, un calendar de consultări, măsuri verificabile în energie, coordonarea comunicării în crize.

Pentru România, lecția trebuie tradusă în priorități concrete. Bucureștiul nu poate influența raporturile dintre cei trei, dar poate întări poziția europeană și aliată prin infrastructură militară și logistică, apărare antiaeriană, protecția rețelelor energetice și de comunicații, securitate cibernetică și reziliență națională.

Marea Neagră rămâne spațiul în care orice evoluție a negocierilor despre Ucraina devine rapid consecință militară și economică pentru noi. Un armistițiu fără garanții credibile nu ar elimina amenințările maritime, aeriene și hibride, iar continuarea războiului ar menține presiunea pe flancul estic al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). De aceea, România trebuie să susțină participarea efectivă a Ucrainei și a statelor europene la negocierile care le privesc direct.

Concluzia este pragmatică. Shenzhen a fost un succes diplomatic real, dar cu rezultate limitate. Riscurile nucleare și energia sunt terenurile cele mai promițătoare, în timp ce Ucraina, Taiwanul, Iranul și securitatea europeană rămân antagonisme structurale. Semnificația istorică a întâlnirii nu va fi stabilită de solemnitatea declarației, ci de mecanismele verificabile pe care le va produce sau nu.

Post-scriptum: în kabuki, o formă de teatru tradițional japonez, actorii poartă costume elaborate și machiaj puternic, iar în momentele de tensiune încremenesc într-o poză dramatică, pentru ca publicul să înțeleagă dintr-o privire ce se petrece pe scenă. La Shenzhen, Trump, Putin și Xi au jucat propriul kabuki diplomatic, cu strângeri de mână, zâmbete și o fotografie în trei menită să transmită că marile puteri pot hotărî între ele, în timp ce războiul din Ucraina, discutat în culise, a lipsit din declarația finală.