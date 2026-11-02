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Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc

Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc
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Din cuprinsul articolului

Casa Națională de Pensii Publice va începe distribuirea noilor taloane mov odată cu plata pensiilor aferente lunii noiembrie 2026. Documentele sunt destinate pensionarilor care își încasează drepturile prin cont bancar sau pe card, iar în prima etapă vor ajunge în patru județe din țară.

Talonul de pensie mov ajunge la unii pensionari în noiembrie

Pensionarii care primesc pensia pe card sau în cont bancar vor beneficia de un nou model de talon de pensie, denumit talon mov. Distribuirea acestuia va începe în luna noiembrie, potrivit anunțului făcut de ministrul de resort.

În prima etapă, documentele vor fi trimise beneficiarilor din județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Măsura nu vizează, deocamdată, toți pensionarii din România, ci doar persoanele care locuiesc în aceste județe și își încasează pensia prin intermediul unui cont bancar sau al unui card.

„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița”, a anunțat ministrul.

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Ce este un talonul de pensie mov

Talonul mov este documentul prin care pensionarii care primesc banii prin bancă sunt informați cu privire la drepturile de pensie achitate. Acesta are rolul de a confirma plata și de a oferi beneficiarului detalii despre suma încasată.

Documentul poate conține informații referitoare la cuantumul pensiei, eventualele indemnizații sau alte drepturi acordate, precum și reținerile aplicate, acolo unde este cazul.

pensie

pensie / sursa foto: arhiva EVZ

Talonul este util și atunci când pensionarii trebuie să dovedească veniturile obținute, de exemplu în relația cu diferite instituții sau pentru anumite solicitări administrative.

Când ajunge noul talon la pensionari

Distribuirea începe odată cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie 2026. În această primă etapă, pensionarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița care încasează pensia pe card sau în cont bancar vor primi noul document.

Pentru moment, anunțul vizează exclusiv aceste patru județe. Nu a fost precizat un calendar pentru extinderea distribuirii la nivel național.

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