Vremea se răcește în toată țara. ANM anunță temperaturi negative

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele zile, care indică ploi abundente în sudul și sud-estul României, ninsori la munte și temperaturi negative în mai multe regiuni. Vremea va începe să se încălzească ușor spre sfârșitul săptămânii, după ce minimele vor coborî până la -5 grade Celsius. În București, maximele se vor situa, în general, între 9 și 13 grade, iar nopțile vor deveni tot mai reci.

După mijlocul săptămânii, ploile vor pierde din intensitate, însă temperaturile nocturne vor continua să scadă. Ulterior, valorile termice din timpul zilei vor crește ușor, apropiindu-se de cele obișnuite pentru această perioadă.

În noaptea de luni spre marți, precipitațiile vor continua în sudul și sud-estul țării, unde cerul va rămâne acoperit, iar ploile vor fi aproape neîntrerupte. În sudul Moldovei, precum și în nordul și estul Munteniei, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 25 l/mp.

Cele mai abundente precipitații sunt prognozate în Dobrogea. În județul Constanța, acumulările vor ajunge local la 40 l/mp, iar în partea de sud a județului vor depăși izolat 50 l/mp. În zona montană, la peste 1.700 de metri altitudine, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Stratul nou de zăpadă va măsura, pe alocuri, între 10 și 15 centimetri.

Vântul va atinge viteze de 50-60 km/h în sud-estul României și la munte. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 9 grade, cu valori de aproximativ 13 grade pe litoral. În Capitală, sunt așteptate ploi care vor acumula aproximativ 5 l/mp. Rafalele de vânt vor ajunge la 50-60 km/h, iar temperatura minimă va fi de 7-8 grade.

Marți, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele specifice perioadei în sudul și sud-estul României. Ploile vor cuprinde regiunile extracarpatice, iar în sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei se vor înregistra cantități de 25-30 l/mp. Izolat, acestea pot depăși 40 l/mp.

În Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, va continua să ningă. În anumite zone se va forma un strat suplimentar de zăpadă de 3-5 centimetri. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

Maximele vor fi cuprinse între 7 și 16 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor varia între 2 și 11 grade. În București, cerul va rămâne acoperit, iar ploile vor acumula între 15 și 25 l/mp. Temperatura maximă va ajunge la 9-10 grade, iar minima se va situa între 7 și 8 grade. Vântul va sufla temporar cu 50-60 km/h.

Miercuri, vremea va continua să fie rece în sudul României, deși precipitațiile vor fi mai reduse cantitativ decât în zilele precedente.

Va ploua temporar în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Dobrogea și Moldova. În regiunile sudice, cantitățile de apă vor fi în general de 3-5 l/mp, însă în anumite zone pot ajunge la 10-15 l/mp. La altitudini ridicate în Carpații Orientali și Meridionali vor continua ninsorile.

Intensificările vântului vor fi resimțite în Moldova, estul Munteniei, Dobrogea și în unele regiuni montane, cu viteze de 45-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 14 grade. În estul Transilvaniei, minimele vor coborî până la -4 grade, în timp ce în unele zone din Oltenia, sudul Banatului și pe litoral se vor înregistra valori de până la 7 grade. În București, sunt prognozate ploi slabe, de 2-5 l/mp. Maxima va ajunge la aproximativ 11 grade, iar minima va fi de 4-5 grade.

Joi, răcirea vremii va continua să se resimtă în sudul țării, unde valorile termice vor rămâne sub cele obișnuite pentru începutul lunii noiembrie.

Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare. Ploi slabe sunt posibile, pe suprafețe restrânse, în sudul Banatului, Oltenia și Muntenia.

Temperaturile maxime vor oscila între 6 și 13 grade Celsius. În timpul nopții, valorile vor coborî până la -5 grade, în timp ce cele mai ridicate minime vor ajunge la 5 grade. Dimineața și noaptea, în anumite zone se va forma ceață.

În Capitală, temperatura maximă va fi de aproximativ 9 grade, iar minima va ajunge la 2-3 grade. În împrejurimile orașului sunt posibile valori mai mici. Cerul va fi predominant noros în timpul zilei, urmând să se însenineze treptat.

Vineri, temperaturile vor crește ușor în sudul țării, apropiindu-se de valorile climatologice normale pentru această perioadă. Cerul va fi schimbător, cu înnorări și posibilitatea apariției unor ploi slabe sau a burniței. Aceste fenomene sunt așteptate izolat în estul României, pe parcursul zilei, și în sud, spre seară și în timpul nopții.

Vântul va prezenta intensificări temporare în Moldova, nordul Munteniei și local în Dobrogea. Maximele se vor situa între 7 și 15 grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse, în general, între -4 și 4 grade.

În București, temperatura maximă va urca la 11-13 grade, iar minima va fi de 2-3 grade. Cerul va fi variabil, însă seara și noaptea vor apărea nori joși.

Sâmbătă, vremea va deveni din nou mai rece decât în mod normal pentru această dată, în cea mai mare parte a României. Scăderea temperaturilor va fi mai evidentă pe timpul nopții. Cerul va fi variabil, cu înnorări locale. În regiunile joase vor exista condiții de formare a ceții, în special dimineața și noaptea.

Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în majoritatea regiunilor, între 7 și 12 grade. Minimele vor coborî până la -5 grade, iar cele mai ridicate valori nocturne vor fi de aproximativ 3 grade.

În București, maximele vor ajunge la 9-11 grade, iar temperatura minimă se va apropia de zero grade. Ceața ar putea apărea dimineața și noaptea.

Duminică, valorile termice diurne vor înregistra o ușoară creștere. Cu toate acestea, diminețile și nopțile vor continua să fie reci în cea mai mare parte a țării.

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ceața va fi posibilă mai ales în zonele joase din sudul și estul României.

În cursul nopții, nebulozitatea se va accentua în vestul și sud-vestul țării, unde vor crește și șansele de precipitații.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 8 și 14 grade Celsius. Minimele vor varia între -3 și 5 grade.

În Capitală, maxima va ajunge la aproximativ 13 grade, iar minima se va situa între 0 și 2 grade. Meteorologii estimează condiții de ceață dimineața și noaptea.

La începutul săptămânii următoare, temperaturile vor avea valori apropiate de mediile climatologice ale perioadei. Probabilitatea de precipitații va crește în special în jumătatea vestică a țării. În regiunile montane sunt posibile episoade de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 13 grade. Minimele se vor situa între -1 și 6 grade Celsius. În sudul și estul României, dimineața vor continua să existe condiții de ceață.

În București, cerul se va înnora mai ales în timpul nopții, însă șansele de ploaie vor rămâne reduse. Temperatura maximă va ajunge la 11-13 grade, iar minima va fi de 3-5 grade. Dimineața este posibilă apariția ceții.

Pentru perioada 10 noiembrie, ora 08:00 – 13 noiembrie, ora 08:00, ANM estimează că temperaturile se vor menține în apropierea valorilor normale pentru această perioadă a anului.

Șansele de precipitații vor fi mai ridicate în regiunile sudice și vestice ale României.

În București, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice, însă probabilitatea de ploaie va crește. Pentru ultimele trei zile ale intervalului, prognoza nu cuprinde temperaturi maxime și minime separate pentru fiecare zi. Meteorologii au prezentat doar estimarea generală privind evoluția vremii.