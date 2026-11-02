Vremea rea a făcut pagube în București. Bilanțul intervențiilor ISU

Ploile și rafalele puternice de vânt au provocat pagube materiale în București și județul Ilfov, unde pompierii au fost solicitați să intervină de 57 de ori în decurs de opt ore. Cele mai multe incidente au fost înregistrate în Capitală, unde 30 de autoturisme au fost avariate. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, intervențiile au avut loc luni, între orele 10:00 și 18:00, pe fondul avertizării cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

În Capitală, pompierii au gestionat 50 de intervenții ca urmare a fenomenelor meteorologice. Dintre acestea, 43 au vizat îndepărtarea copacilor doborâți de vânt, iar alte șase au fost necesare pentru înlăturarea unor elemente de construcție desprinse.

Echipajele ISU au intervenit și într-un caz în care un panou publicitar s-a desprins.

În urma incidentelor produse în București, 30 de mașini au suferit avarii. În județul Ilfov, pompierii au fost solicitați în șapte situații, toate pentru îndepărtarea arborilor căzuți.

În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, reprezentanții ISU București-Ilfov recomandă populației să amâne activitățile desfășurate în aer liber, în special lucrările realizate la înălțime sau în spații deschise.

Pompierii sfătuiesc locuitorii să țină ferestrele închise și să fixeze obiectele aflate în exteriorul locuințelor, pentru a reduce riscul producerii unor accidente.

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să evite deplasarea sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a altor structuri care ar putea cădea din cauza vântului.

ISU București-Ilfov recomandă și curățarea șanțurilor și rigolelor, astfel încât apa rezultată din precipitații să se poată scurge fără obstacole.

În situațiile în care debitele cursurilor de apă cresc, populația este sfătuită să nu încerce traversarea acestora și să păstreze distanța față de maluri.

Recomandările au fost transmise în contextul avertizării meteorologice de cod galben care a afectat Bucureștiul și județul Ilfov.