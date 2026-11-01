Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de ploi abundente și intensificări ale vântului, valabile începând de duminică, 1 noiembrie, până miercuri, 4 noiembrie 2026, ora 20:00. Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor afla printre regiunile afectate, iar în unele zone din sud-vestul țării sunt prognozate cantități importante de precipitații, de până la 70 de litri pe metru pătrat.

Avertizările includ coduri galbene și portocalii de precipitații, dar și atenționări de vânt puternic. Capitala se va afla, de asemenea, sub cod galben de vânt începând de luni dimineață. La munte, la altitudini mari, ploile se vor transforma în ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge local la câteva zeci de centimetri.

Potrivit informării meteorologice emise de ANM, în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00, vor fi perioade cu ploi moderate cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 30–50 l/mp. Precipitațiile vor fi mai consistente în anumite zone, unde meteorologii au emis avertizări de cod galben și portocaliu.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 10 și 30 de centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri și în cele estice. Vitezele vor fi, în general, de 40–50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60–80 km/h, viscolind ninsoarea.

Prima avertizare cod galben de precipitații este valabilă de duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00.

Sunt vizate județele Dolj și Olt, zonele joase din Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și sudul județului Hunedoara.

În aceste regiuni, meteorologii estimează acumulări de 25–35 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 50 l/mp.

În același interval, o avertizare cod portocaliu vizează vestul Carpaților Meridionali și zona submontană a Olteniei. Aici sunt prognozate precipitații importante, cu acumulări de 50–70 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va putea ajunge la 20–40 de centimetri.

O nouă atenționare cod galben intră în vigoare luni, 2 noiembrie, la ora 08:00, și rămâne valabilă până marți, 3 noiembrie, la ora 10:00.

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, inclusiv municipiul București.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50–70 km/h. Aceste condiții pot afecta activitățile în aer liber și pot crea dificultăți în trafic, în special în zonele expuse.

ANM a anunțat și o atenționare cod galben de ploi pentru intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, care vizează trei județe.

Evoluția fenomenelor meteorologice va fi urmărită prin actualizările transmise de meteorologi, în condițiile în care episodul de precipitații se va prelungi până miercuri seară.

În condițiile intensificării vântului și ale ploilor abundente, este recomandată prudență în deplasări, în special în zonele în care sunt prognozate acumulări mari de apă. Șoferii trebuie să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite traversarea sectoarelor de șosea inundate.

La munte, turiștii trebuie să țină cont de condițiile de iarnă care se vor instala la altitudini mari, unde ninsoarea, stratul de zăpadă și rafalele puternice pot reduce vizibilitatea.