Vremea va fi predominant închisă în jumătatea de sud a României, unde sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ, în timp ce la munte, la altitudini mari, ploile se vor transforma în ninsori. Cele mai importante acumulări de apă sunt prognozate în Oltenia și în zonele montane din sud-vestul țării, unde cantitățile de precipitații pot ajunge izolat la 70 de litri pe metru pătrat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi noros în sudul țării, iar în celelalte regiuni înnorările vor fi temporare. Ploile vor cuprinde Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, dar și unele zone din Crișana, Transilvania și Dobrogea.

Cele mai importante precipitații sunt așteptate în județele Dolj, Olt și Vâlcea, precum și în zonele joase din Mehedinți și Gorj. În aceste regiuni, dar și în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 de litri pe metru pătrat, izolat putând depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Situația va fi mai dificilă în zonele submontane și montane din Mehedinți și Gorj, la altitudini mai mici de 1.700 de metri, unde sunt estimate acumulări de 50-70 de litri pe metru pătrat.

La munte, condițiile meteorologice vor fi diferite în funcție de altitudine. În Carpații Meridionali, în special la peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la 15-30 de centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în sudul și sud-vestul țării vor exista intensificări temporare, cu viteze de 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60-80 km/h, favorizând viscolirea ninsorii.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 2 și 12 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Pe arii restrânse se va forma ceață.

În Capitală, vremea va rămâne închisă, iar precipitațiile își vor face apariția mai ales spre seară și pe parcursul nopții. Cantitățile de apă estimate pentru București vor fi, în general, de 5-10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 6-7 grade.