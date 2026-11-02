Românii care vor să economisească pentru pensie vor avea la dispoziție, începând cu 1 ianuarie 2027, un nou instrument financiar. Este vorba despre conturi voluntare de economii și investiții, care vor permite acumularea unor sume suplimentare pentru perioada pensionării, cu facilități fiscale diferite în funcție de varianta aleasă. Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat, a declarat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să elaboreze normele necesare aplicării legii.

Românii vor putea deschide, de la 1 ianuarie 2027, conturi speciale de economii și investiții pentru a obține venituri suplimentare la pensie. Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget-finanțe din Senat, a explicat luni, la Banking Forum, cum vor funcționa cele două tipuri de conturi, ce avantaje fiscale oferă și în ce condiții vor putea fi retrași banii.

Noua legislație introduce două categorii de conturi, în funcție de proveniența sumelor investite și de regimul fiscal aplicat. Administrarea portofoliilor va putea fi realizată de bănci și de societăți de servicii de investiții financiare (SSIF).

„Potrivit legii, conturile de economii şi investiţii vor fi disponibile începând cu 1 ianuarie 2027. Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să vină cu normele de aplicare. Băncile şi societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) fac parte din acest proces de administrare a portofoliilor. Sunt conturi de două tipuri, cele cu deductibilitate şi cele în care investitorii pot folosi veniturile nete, dar nu vor fi impozitaţi la final. În cazul celor în care pot investi din venitul brut, nu vor fi impozitaţi pe durata investiţiei, pe veniturile de orice fel, dividende, cupoane, câştiguri de capital, dar vor fi impozitaţi la final, pentru că investesc din venitul brut. Cei care investesc din venitul net nu vor fi impozitaţi la final", a afirmat Gabriela Horga, la evenimentul Banking Forum organizat de Financial Intelligence. Verdictul comuniștilor: prea multă libertate strică. De ce credea propaganda ceaușiștă că au apărut filmele horror Pensia anticipată și un drept care poate fi suspendat. Situațiile prevăzute de lege

Astfel, conturile CEI-S vor fi alimentate din venituri pentru care impozitul a fost deja achitat, iar retragerile vor beneficia de scutire de impozit pe venit, în condițiile stabilite de lege. În cazul conturilor CEI-D, contribuțiile vor beneficia de deductibilitate fiscală, însă sumele retrase la final vor fi supuse impozitării, potrivit prevederilor legale.

Unul dintre avantajele prevăzute de lege este absența impozitării veniturilor obținute pe durata investiției, indiferent de tipul de cont ales.

Gabriela Horga a declarat că menținerea acestor facilități fiscale reprezintă o condiție importantă pentru funcționarea instrumentului pe termen lung.

„În ambele variante, pe toată perioada deţinerii investiţiei, nu există impozitare. Şi, ca orice instrument nou, care reprezintă o reformă, similară introducerii Pilonului II şi Pilonului III de pensii, are nevoie de credibilitate. Şi aici statul va trebui să păstreze aceste reglementări, cel puţin din perspectivă fiscală", a explicat Horga.

Conturile sunt concepute pentru economisirea pe termen lung și nu vor permite accesarea sumelor înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani. Totodată, spre deosebire de un instrument cu randament garantat, investițiile realizate prin aceste conturi implică riscuri financiare, iar rezultatele vor depinde de modul în care sunt administrate portofoliile.

Gabriela Horga a atras atenția asupra faptului că noul instrument nu oferă garanția recuperării integrale a sumelor investite. În acest context, reprezentanta Senatului a vorbit despre necesitatea unui cadru legislativ stabil.

„Banii investiţi în aceste conturi nu pot fi accesaţi până la vârsta de 65 de ani, tocmai de aici stimulentele fiscale. Fiind un instrument care presupune o investiţie pe termen lung, şi subliniez investiţie, pentru că vine cu riscurile investiţionale aferente, nu este un instrument 100% sigur, depinde de comportamentul investiţional al fiecăruia, atunci are nevoie de stabilitate legislativă.

Reglajele fine sunt necesare pentru punerea în practică a unui astfel de instrument, dar legislaţia, în ansamblul ei, cel puţin în ceea ce priveşte modul în care a fost conceput acesta, după modelul din Statele Unite, trebuie să rămână aşa cum a fost construită, pentru a se consolida în timp încrederea celor care vor să investească", a susţinut reprezentanta Senatului.

Legea privind înființarea și funcționarea conturilor de economii și investiții a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial în octombrie 2026.

Informația a fost transmisă printr-un comunicat de presă al deputatei Cristina Prună, publicat pe 16 octombrie. Potrivit actului normativ, românii vor putea deschide aceste conturi la instituții bancare și la societăți autorizate să furnizeze servicii de investiții financiare și administrare de portofolii.

Noua formă de economisire pentru pensie va fi opțională și nu va înlocui pensia acordată de stat sau contribuțiile la Pilonul II. Proiectul legislativ a fost inițiat de deputații Cristina Prună, Claudiu Năsui, Gabriela Horga și Sebastian Burduja și a fost adoptat cu susținerea parlamentarilor din mai multe partide.