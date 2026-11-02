Fondurile de pensii private obligatorii din România administrau active în valoare de 236,8 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie 2026. Suma era cu 29% mai mare față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Peste 8,5 milioane de persoane participau la sistemul Pilonului II, iar cea mai mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB).

Titlurile de stat reprezentau principala categorie de investiții a fondurilor private de pensii. La finalul lunii septembrie, acestea însumau 153,66 miliarde de lei, adică 64,9% din totalul activelor administrate.

Pe locul al doilea se aflau acțiunile, cu investiții de 64,94 miliarde de lei, echivalentul unei ponderi de 27,4%.

Alte plasamente erau realizate în obligațiuni corporative și fonduri de investiții. Acestea reprezentau 3,3%, respectiv 3,1% din portofoliile fondurilor.

Structura investițiilor era următoarea:

Titluri de stat: 153,66 miliarde de lei – 64,9%;

Acțiuni: 64,94 miliarde de lei – 27,4%;

Obligațiuni corporative: 7,79 miliarde de lei – 3,3%;

Fonduri de investiții: 7,32 miliarde de lei – 3,1%.

Aproximativ 95% din investițiile fondurilor erau direcționate către active românești, în timp ce 88% din portofolii erau denominate în lei.

Creșterea de 29% a valorii activelor administrate nu reprezintă câștigul individual al participanților. Evoluția include atât contribuțiile virate în sistem, cât și rezultatele obținute din investiții.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, sistemul Pilonului II avea 8.574.873 de participanți. În luna respectivă, fondurile au primit contribuții totale de 1,99 miliarde de lei, iar valoarea medie a unei contribuții a fost de 435 de lei.

În sistem funcționează șapte fonduri de pensii private obligatorii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, Pensia Noastră, Metropolitan Life, NN și Vital.

Pilonul II este alimentat prin transferarea unei părți din contribuția de asigurări sociale către conturile individuale ale participanților. Sumele sunt administrate și investite de companiile care gestionează fondurile, în limitele stabilite de legislație și sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară.