Fondurile de pensii administrate privat, cunoscute drept Pilonul II, aveau active în valoare totală de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În același timp, numărul participanților a depășit 8,5 milioane.

La sfârșitul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.553.656 de participanți, potrivit ASF.

În luna iulie au fost virate către fondurile de Pilon II contribuții în valoare totală de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei.

Pilonul II face parte din sistemul de pensii administrate privat și funcționează în paralel cu sistemul public de pensii. Banii acumulați în contul participantului sunt investiți de administratorul fondului, iar valoarea contului evoluează în funcție de contribuții și de rezultatele investițiilor.

Cea mai mare parte a activelor fondurilor de Pilon II este plasată în titluri de stat.

La finalul lunii iulie, acestea aveau o valoare de 152,09 miliarde de lei, reprezentând 61,6% din totalul activelor.

Pe locul următor se aflau acțiunile, cu 75,51 miliarde de lei, respectiv 30,6% din active.

Obligațiunile corporative reprezentau 7,66 miliarde de lei, adică 3,1% din total, iar fondurile de investiții aveau active de 7,19 miliarde de lei, echivalentul a 2,9%.

Potrivit ASF, aproximativ 95% dintre investițiile fondurilor de pensii administrate privat sunt realizate în active românești, majoritatea denominate în lei. O parte importantă este reprezentată de titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București.

Pentru salariații participanți la Pilonul II, contribuția aferentă fondului de pensii administrat privat este inclusă în contribuția de asigurări sociale.

În 2026, cota aferentă Pilonului II este de 4,75%, în cadrul cotei totale de CAS de 25%. Prin urmare, contribuția la Pilonul II nu reprezintă o plată suplimentară peste CAS-ul datorat de salariat.

Pentru participanții la fondurile de pensii administrate privat, o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către contul individual din Pilonul II, iar restul merge către sistemul public de pensii.

Contribuția la Pilonul II influențează și calculul drepturilor din sistemul public de pensii. Pentru lunile în care o persoană contribuie la un fond de pensii administrat privat, se utilizează un indice de corecție de 0,81000 la determinarea punctajului realizat în sistemul public, potrivit CNPP.

Astfel, contribuția nu înseamnă că participantul pierde perioada respectivă din calculul pensiei publice, ci că punctajul din sistemul public este ajustat în condițiile prevăzute de legislație, în paralel cu acumularea banilor în contul de Pilon II.

La finalul lunii iulie 2026, în sistemul Pilonului II funcționau șapte fonduri de pensii administrate privat: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.