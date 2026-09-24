Noul portal al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) este deja funcțional, iar persoanele asigurate și pensionarii își pot verifica online o serie de informații din sistemul public de pensii. Prin contul din Spațiul Privat Virtual pot fi consultatestagiile de cotizare, contribuțiile virate la Pilonul II, decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Platforma include și un modul pentru simularea drepturilor de pensie, care oferă informații orientative privind drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.

Noul portal CNPP a fost lansat la 1 septembrie 2026, în cadrul unui proiect de digitalizare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Serviciile electronice permit și depunerea unor cereri online, precum și urmărirea stadiului acestora.

Persoanele care își creează un cont în Spațiul Privat Virtual pot avea acces la datele personale din sistemul public de pensii, pot consulta informații despre vechime, angajatori și contribuțiile înregistrate și pot transmite cereri online. Pentru pensionari este disponibil și talonul de pensie în format electronic.

CNPP precizează că e-Talonul poate fi generat și transmis în contul personal. Persoanele care nu au optat anterior pentru documentul electronic trebuie să își exprime consimțământul în secțiunea „E-Talon” din SPV. În cont pot fi păstrate pentru vizualizare maximum șase e-taloane.

Platforma include și un simulator al pensiei, prin care utilizatorii pot face calcule estimative privind vârsta pensionării, condițiile de pensionare și valoarea pensiei. Rezultatele au caracter orientativ.

Digitalizarea este importantă și pentru persoanele care încă lucrează, deoarece accesul online permite verificarea informațiilor existente în evidențele sistemului de pensii, nu doar consultarea documentelor de către pensionari.

În timp ce serviciile digitale sunt deja disponibile, în teritoriu continuă operațiunile de recalculare a pensiilor.

Casa Județeană de Pensii Bihor mai are peste 1.000 de dosare restante în cadrul „micii recalculări”, iar instituția își propune să încheie această operațiune până la sfârșitul anului.

Directorul Casei Județene de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, a declarat joi că instituția mai are în lucru „în jur de 1.000 şi ceva de dosare restante” din cadrul micii recalculări.

În Bihor, aproximativ 25.000 de pensionari au beneficiat de această etapă a recalculării, însă operațiunea nu a fost încă finalizată.

A doua etapă a recalculării, începută în 2025, a vizat pensionarii care au prezentat adeverințe cu veniturile brute realizate înainte de anul 2001.

Potrivit directorului Casei de Pensii Bihor, prima recalculare, efectuată în 2024 pentru aproximativ 135.000 de pensii din județ, a dus la o creștere medie de aproximativ 20% a pensiilor.

Pentru această etapă au fost valorificate, în condițiile prevăzute de legislație, venituri și sporuri care nu fuseseră luate anterior în calcul la stabilirea pensiei.

Potrivit CNPP, Legea nr. 360/2023 permite valorificarea unor venituri contributive care anterior nu erau luate în calcul, inclusiv anumite sporuri nepermanente, prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare și venituri obținute în acord global. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, aceste venituri trebuie dovedite prin documentele prevăzute de lege.

Recalcularea poate interveni atunci când sunt adăugate venituri sau stagii de cotizare care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei ori atunci când sunt depuse documente care modifică elementele avute inițial în vedere la calcul.

Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, informațiile privind stagiile de cotizare se regăsesc în baza de date a sistemului public de pensii, pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori.

Pentru anumite venituri și sporuri realizate înainte de 1 aprilie 2001 pot fi necesare adeverințe. Veniturile nepermanente sunt valorificate dacă sunt dovedite prin adeverințe întocmite potrivit modelului prevăzut de legislație.

În funcție de situație, cererea de recalculare trebuie însoțită de documentele care dovedesc stagiul de cotizare, veniturile sau sporurile care nu au fost valorificate.

Un caz soluționat recent de Tribunalul Bistrița-Năsăud arată că valorificarea unor perioade de muncă poate duce la modificarea drepturilor de pensie.

În dosarul 794/112/2026, instanța a admis în parte acțiunea unui pensionar împotriva Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud. Tribunalul a anulat decizia de pensie din 20 aprilie 2026 și a obligat casa de pensii să recunoască drept condiții speciale perioadele lucrate între 1 aprilie 2001 și 27 martie 2026 în activități privind siguranța circulației feroviare.

Instanța a dispus valorificarea acestor perioade la recalcularea pensiei și emiterea unei noi decizii. De asemenea, casa de pensii a fost obligată la plata diferențelor de pensie rezultate, începând cu 1 aprilie 2026, actualizate cu indicele de inflație și cu dobânda legală penalizatoare.

Hotărârea poate fi atacată cu apel.

Cazul arată că recalcularea nu se referă doar la veniturile dovedite prin adeverințe. În funcție de situația fiecărei persoane, pot exista și perioade de activitate sau stagii care trebuie valorificate potrivit condițiilor prevăzute de lege.

În cazul recalculării solicitate de pensionar, drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Recalcularea trebuie diferențiată de revizuire. Revizuirea intervine atunci când, după stabilirea sau plata pensiei, sunt constatate diferențe între sumele stabilite sau plătite și cele legal cuvenite.

În Bihor, operațiunea de valorificare a documentelor depuse de pensionari nu este încă încheiată.

„Mai avem în jur de 1.000 şi ceva de dosare restante din cadrul micii recalculări. Încercăm ca până la finalul anului să încheiem şi această operaţiune”, a declarat directorul Casei Județene de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț. Potrivit acestuia, aproximativ 25.000 de pensionari din județ au beneficiat de această etapă a recalculării.

Directorul Casei de Pensii Bihor a explicat și că soluționarea dosarelor de pensionare depinde de transmiterea declarațiilor fiscale de către angajatori.

„Noi suntem foarte mult legaţi de depunerea declaraţiilor fiscale la Finanţe. Ca să recunoaştem o lună de cotizaţie în anul 2026, trebuie să o văd în declaraţia depusă de angajator”, a explicat Laurențiu Țenț.

Termenul legal de soluționare a dosarelor de pensionare este de 45 de zile, însă pentru persoanele care ies din activitate verificarea ultimei perioade lucrate poate depinde de momentul în care angajatorul transmite declarațiile fiscale.

„Dacă o persoană vine şi depune dosarul de pensionare în 10 octombrie, eu nu pot să lucrez acel dosar înainte de 25 noiembrie”, a precizat directorul Casei de Pensii Bihor, citat de Agerpres.

În 2026, până la momentul prezentării datelor, au fost înregistrate 4.095 de noi cereri de pensionare. Timpul mediu de soluționare a dosarelor a fost, în funcție de lună, între 37 și 41 de zile.