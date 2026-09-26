Telefonul mobil este folosit zilnic, uneori chiar și câteva ore fără pauză. Însă anumite obiceiuri aparent banale pot afecta bateria, ecranul sau alte componente și pot scurta durata de viață a dispozitivului. Unele greșeli sunt făcute fără să îți dai seama. De la încărcarea unui telefon în condiții nepotrivite până la expunerea lui la temperaturi extreme, toate pot avea efecte în timp, arată The Independent.

Utilizarea telefonului în timpul încărcării nu este neapărat periculoasă, însă anumite activități solicitante pot produce multă căldură, potrivit specialiștilor. Jocurile, filmările sau aplicațiile care folosesc intens procesorul pot face telefonul să se încălzească.

Temperatura ridicată afectează în special bateria. De aceea, este bine ca telefonul să nu fie folosit intens atunci când se încarcă și să fie lăsat într-un loc unde poate elimina căldura.

Un alt obicei care poate afecta telefonul este folosirea unor încărcătoare sau cabluri de calitate slabă. Accesoriile necorespunzătoare pot duce la încălzire excesivă și pot afecta bateria sau portul de încărcare.

Este recomandată folosirea accesoriilor originale sau a celor compatibile și certificate pentru modelul respectiv.

Căldura puternică poate afecta componentele telefonului. Un dispozitiv uitat pe bordul mașinii, în lumina directă a soarelui, poate ajunge rapid la temperaturi foarte mari.

În astfel de situații, bateria este una dintre componentele cele mai expuse. Telefonul trebuie ferit de sursele puternice de căldură și lăsat să revină treptat la o temperatură normală.

Chiar dacă unele telefoane sunt rezistente la apă, această protecție nu înseamnă că dispozitivul poate fi scufundat fără consecințe.

Apa poate ajunge în porturi sau în alte zone sensibile. În plus, rezistența la apă se poate diminua în timp, mai ales după lovituri sau reparații.

Descărcarea completă a bateriei în mod repetat poate contribui la degradarea acesteia. Pentru utilizarea de zi cu zi, este mai bine ca telefonul să fie încărcat înainte ca bateria să ajungă în mod constant la niveluri foarte scăzute.

La telefoanele moderne, sistemele de încărcare sunt concepute pentru a gestiona automat bateria, astfel că nu este nevoie să aștepți de fiecare dată până când telefonul se închide.

Nu doar componentele fizice pot avea de suferit. Instalarea aplicațiilor din surse nesigure poate pune în pericol datele personale și poate introduce programe nedorite în telefon.

Aplicațiile ar trebui descărcate din magazinele oficiale și actualizate atunci când apar versiuni noi.

O simplă cădere poate sparge ecranul sau poate deteriora carcasa. O husă potrivită poate reduce riscul unor astfel de probleme, iar o folie de protecție poate ajuta la protejarea ecranului împotriva zgârieturilor.

Nu sunt soluții care fac telefonul indestructibil, dar pot reduce efectele unor lovituri accidentale.

Folosirea unor substanțe nepotrivite poate deteriora stratul protector al ecranului. De asemenea, obiectele abrazive pot lăsa zgârieturi.

Pentru curățare este indicată o lavetă moale, iar lichidele nu trebuie pulverizate direct pe telefon.

Praful acumulat în portul de încărcare poate împiedica realizarea unei conexiuni bune cu cablul. În timp, problema poate deveni tot mai vizibilă, iar încărcarea poate fi întreruptă sau poate deveni instabilă.

Portul trebuie curățat cu grijă, fără obiecte metalice sau alte instrumente care pot deteriora contactele.

Actualizările sistemului de operare nu aduc doar funcții noi. Ele pot include și remedieri pentru probleme de securitate sau de funcționare.

Amânarea lor pentru perioade lungi poate lăsa telefonul expus unor probleme care au fost deja rezolvate de producător.

Pentru ca telefonul să funcționeze cât mai mult timp, cele mai importante lucruri sunt protejarea bateriei, evitarea temperaturilor extreme, folosirea accesoriilor potrivite și instalarea aplicațiilor doar din surse de încredere.