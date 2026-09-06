WhatsApp testează o funcție care îi poate ajuta pe utilizatori să nu uite mesajele pe care le-au început, dar nu le-au trimis. Aplicația poate afișa o notificare atunci când un mesaj este lăsat în ciornă, iar utilizatorul părăsește conversația și trece la o altă aplicație.

Noua funcție este disponibilă în prezent pentru un număr limitat de utilizatori care folosesc versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.35.2, distribuită prin Google Play Store. Funcția nu este încă disponibilă pentru toți utilizatorii.

WhatsApp a început anterior să afișeze o etichetă pentru mesajele rămase în ciornă direct în lista de conversații. Funcția a fost observată în versiunea beta pentru Android 2.24.20.24.

Atunci când un utilizator începe să scrie un mesaj și părăsește conversația fără să îl trimită, WhatsApp păstrează textul ca ciornă. În lista de chat-uri apare apoi o etichetă lângă conversația respectivă, împreună cu o previzualizare a începutului mesajului.

Astfel, utilizatorul poate identifica mai ușor conversațiile în care există un mesaj netrimis, fără să fie nevoie să deschidă fiecare chat în parte.

Prin cea mai recentă actualizare testată, WhatsApp merge un pas mai departe și introduce notificări pentru aceste mesaje.

Dacă utilizatorul scrie un mesaj, părăsește conversația și trece la o altă aplicație, WhatsApp poate programa o notificare care să îi amintească de mesajul rămas netrimis. Alerta apare în panoul de notificări după aproximativ un minut.

Notificarea are titlul „Your draft” și include numele contactului. În acest fel, utilizatorul poate identifica direct conversația în care a rămas mesajul netrimis.

La atingerea notificării, WhatsApp deschide direct conversația respectivă, astfel încât mesajul să poată fi verificat și trimis.

Mecanismul este simplu. Utilizatorul începe să scrie într-o conversație, dar părăsește chatul înainte de a trimite mesajul. WhatsApp salvează automat textul ca ciornă, potrivit wabetainfo.com.

Dacă utilizatorul trece apoi la o altă aplicație și nu revine la WhatsApp timp de aproximativ un minut, apare notificarea pentru mesajul netrimis. Alerta este afișată în panoul de notificări, fără ca utilizatorul să fie nevoit să deschidă din nou WhatsApp pentru a o vedea.

Prin apăsarea notificării, aplicația îl duce direct la conversația în care a fost început mesajul.

Cele două funcții au un scop asemănător, dar funcționează în momente diferite.

Eticheta pentru ciornă este vizibilă în lista de conversații atunci când utilizatorul deschide WhatsApp. Aceasta indică faptul că un anumit chat conține un mesaj netrimis și afișează începutul textului.

Notificarea pentru ciornă apare însă în afara aplicației, în panoul de notificări. Prin urmare, utilizatorul poate primi mementoul chiar dacă a părăsit WhatsApp și folosește o altă aplicație.

Cele două funcții se completează: eticheta atrage atenția asupra unei ciorne atunci când WhatsApp este deschis, în timp ce notificarea poate readuce în atenție mesajul atunci când utilizatorul se află într-o altă aplicație.

Eticheta din lista de conversații poate trece neobservată dacă utilizatorul nu revine imediat în WhatsApp. Acest lucru este mai probabil atunci când există numeroase conversații active.

Notificarea funcționează diferit, deoarece apare direct în panoul de notificări al telefonului. De exemplu, un utilizator poate începe să redacteze un răspuns pentru un coleg în timpul unei ședințe, apoi poate închide WhatsApp pentru a utiliza o altă aplicație. Dacă mesajul rămâne netrimis, după aproximativ un minut poate apărea alerta care îi amintește că răspunsul a fost lăsat în ciornă.

Fără această notificare, mesajul ar putea rămâne salvat în conversație până când utilizatorul deschide din nou WhatsApp și observă eticheta din lista de chat-uri.

Notificările pentru mesajele rămase în ciornă sunt distribuite în prezent doar anumitor utilizatori care au instalată versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.35.2, disponibilă prin Google Play Store.

Faptul că versiunea este instalată nu garantează însă accesul la funcție. WhatsApp o activează pentru un număr limitat de testeri, astfel încât unii utilizatori pot să nu primească notificările chiar dacă au actualizat aplicația.

În cazul în care notificarea nu apare după ce un mesaj este lăsat netrimis, funcția poate fi activată pentru contul respectiv într-o etapă ulterioară.