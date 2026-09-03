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Mesajele importante din WhatsApp vor fi mai ușor de găsit. Cum va funcționa „To You”

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Mesajele importante din WhatsApp vor fi mai ușor de găsit. Cum va funcționa „To You”WhatsApp. Sursă foto: magnific.com
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Din cuprinsul articolului

WhatsApp pregătește un nou filtru care va permite utilizatorilor să găsească mai ușor conversațiile în care au fost menționați sau în care cineva a răspuns direct la unul dintre mesajele lor. Funcția, denumită „To You”, a fost identificată în versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.34.4, dar nu este deocamdată disponibilă pentru utilizatori, potrivit  TecnoAndroid.

Noul filtru va reuni într-o singură listă conversațiile în care o persoană a fost menționată cu ajutorul simbolului @ și cele în care a primit un răspuns direct la un mesaj.

Cum va funcționa filtrul „To You”

Funcția nu va împărți rezultatele în funcție de tipul conversații.  Astfel, în aceeași secțiune vor apărea atât grupurile, cât și comunitățile în care utilizatorul a fost menționat sau în care cineva i-a răspuns direct.

„To You” ar putea simplifica în special folosirea grupurilor foarte active, unde mesajele adresate unei anumite persoane pot fi greu de găsit după ce conversația continuă.

Fotografiile, mesajele vocale și numeroasele răspunsuri trimise într-un interval scurt pot împinge rapid în urmă un mesaj important.

În loc să parcurgă manual întreaga conversație, utilizatorul va putea consulta filtrul și identifica mesajele care îi sunt adresate.

Whatsapp

Sursa foto: pixabay.com

Funcția nu este încă disponibilă pentru utilizatori

„To You” a fost identificată în versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.34.4.

În acest moment, funcția nu este activată nici pentru persoanele care folosesc versiunile experimentale ale aplicației.

Apariția sa în versiunea beta arată că WhatsApp lucrează la această opțiune, însă utilizatorii nu o pot folosi deocamdată.

WhatsApp pregătește și alte schimbări pentru mențiuni

În paralel cu noul filtru, WhatsApp lucrează și la alte modificări legate de sistemul de mențiuni din conversații.

Printre funcțiile aflate în pregătire se numără posibilitatea de a menționa toți participanții unui grup printr-o singură acțiune.

Schimbările urmăresc să facă mai ușor de gestionat conversațiile în care sunt trimise numeroase mesaje și în care mențiunile sau răspunsurile directe pot trece rapid neobservate.

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