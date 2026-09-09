WhatsApp testează o funcție prin care utilizatorii vor putea discuta direct din aplicație cu agenți de inteligență artificială, fără să fie nevoiți să deschidă o altă aplicație, un site sau o extensie de browser. Noua opțiune ar putea schimba modul în care sunt folosiți asistenții AI, deoarece aceștia vor putea fi accesați la fel de simplu ca o conversație obișnuită, arată Computerhoy.20minutos.es.

Potrivit informațiilor disponibile, WhatsApp lucrează la posibilitatea ca utilizatorii să conecteze agenți externi și să poarte conversații cu aceștia direct din aplicație. Funcția este deocamdată testată într-o formă limitată, astfel că nu este disponibilă pentru toți utilizatorii.

Odată ce agentul este conectat, acesta poate funcționa într-o conversație individuală, iar utilizatorul îi poate trimite mesaje și poate primi răspunsuri fără să părăsească WhatsApp. Practic, interacțiunea este asemănătoare cu cea pe care oamenii o au deja cu un contact obișnuit din lista de conversații.

Noua funcție vine însă cu anumite limite în ceea ce privește accesul agenților la datele utilizatorilor. Un agent poate avea acces doar la mesajele pe care persoana alege să le partajeze în conversația respectivă, fără să poată vedea automat restul activității din cont.

Astfel, agenții nu pot consulta alte conversații, contactele utilizatorului sau fișierele care se află în alte chaturi. De asemenea, în această etapă, agenții terți nu pot fi adăugați în grupuri sau comunități WhatsApp.

WhatsApp le oferă utilizatorilor și posibilitatea de a gestiona ulterior agenții pe care i-au conectat. Din setările aplicației, numele și fotografia de profil ale acestora pot fi schimbate, iar o conexiune poate fi eliminată atunci când utilizatorul nu mai dorește să folosească agentul respectiv.

Ștergerea conexiunii înseamnă că agentul nu mai poate trimite sau primi mesaje prin WhatsApp. Conversația purtată anterior nu este însă eliminată automat, astfel că istoricul chatului rămâne disponibil în aplicație.

Există și o diferență importantă față de conversațiile obișnuite dintre utilizatorii WhatsApp. Mesajele schimbate cu agenții terți nu sunt protejate prin criptare end-to-end, ceea ce reprezintă un aspect pe care utilizatorii trebuie să îl aibă în vedere atunci când aleg să transmită informații către un astfel de agent.

Această situație nu modifică însă protecția oferită conversațiilor și apelurilor obișnuite dintre persoane, care își mențin criptarea end-to-end.

Deocamdată, WhatsApp testează această funcție într-un mod limitat pe dispozitivele Android, iar compania nu a anunțat o dată la care opțiunea ar urma să fie disponibilă pentru toți utilizatorii.