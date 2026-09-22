Meta a blocat reclama unui teatru. Ce termeni au declanșat filtrul

Meta a blocat reclama unui teatru. Teatre Raval din Barcelona nu a putut promova pe Facebook și Instagram o adaptare scenică după „O cameră proprie”, de Virginia Woolf, după ce sistemul automat al Meta a încadrat conținutul în categoria „subiecte sociale”. Compania a transmis teatrului că referirile la drepturi civile, feminism sau reformă socială sunt filtrate și a recomandat eliminarea unor „cuvinte cheie” pentru ca reclama să nu pară că promovează activismul, The Guardian.

Teatrul din Barcelona, recent redeschis și cu o capacitate de 193 de locuri, a încercat să promoveze spectacolul pe cele două platforme deținute de Meta, însă publicitatea a fost blocată.

Reprezentanții instituției au cerut companiei o explicație pentru decizie. Meta a răspuns că „orice mențiune despre drepturile civile, feminism sau reformă socială, subiecte centrale pentru opera lui Woolf, este de obicei încadrată la subiecte sociale de sistemul nostru automat” și este filtrată.

Pentru ca materialele promoționale să poată trece de sistemul automat, Meta a recomandat eliminarea „cuvintelor cheie” care ar putea face ca textul să fie interpretat drept o încurajare a activismului.

Teatre Raval a făcut publică situația și a criticat faptul că nu poate promova o producție culturală inspirată din opera Virginiei Woolf. Instituția a transmis că depinde inclusiv de rețelele sociale pentru a-și face cunoscut programul și pentru a ajunge la public.

„Ne simțim obligați să vorbim despre nedreptatea și încălcarea drepturilor noastre prin faptul că ni se permite să promovăm o operă feministă, în special o operă a Virginiei Woolf, născută în 1882”.

Teatrul a atras atenția și asupra dificultății de a-și face cunoscute spectacolele în condițiile în care promovarea pe platformele sociale este restricționată.

„Ce putem face? Ca teatru, trebuie să ne facem cunoscute activitățile… și trebuie să folosim rețelele de socializare pentru ca oamenii să fie la curent cu activitățile culturale.”

Spectacolul pus în scenă la Barcelona este o producție solo, cu Clara Sanchis în rolul principal. Adaptarea pornește de la o serie de discursuri susținute de Virginia Woolf în 1928 la Newnham și Girton, care erau la momentul respectiv singurele două colegii ale Universității Cambridge în care erau admise femeile.

Discursurile au fost publicate în anul următor sub forma unui eseu despre poziția femeilor în societate și accesul acestora la educație. Femeile puteau studia la Cambridge încă din 1869, însă nu au primit dreptul de a absolvi cu o diplomă până în 1948.

În „O cameră proprie”, Woolf a susținut că, pentru a putea crea ficțiune de calitate, „o femeie trebuie să aibă bani și o cameră proprie”.

Scriitoarea nota în jurnalul său că se aștepta ca textul să provoace reacții și să fie atacată pentru pozițiile sale feministe.

Actrița Clara Sanchis a reacționat la decizia privind promovarea spectacolului și a spus că nu este clar ce element al reclamei a determinat respingerea acesteia.

Ea a pus sub semnul întrebării atât posibilitatea ca numele Virginiei Woolf să fi fost identificat de sistem, cât și folosirea termenului „feminism”.

„Nu știm dacă publicitatea a fost respinsă din cauza numelui Virginiei Woolf sau din cauza cuvântului feminism sau a ambelor. În orice caz, este o modalitate de a șterge de pe hartă progrese care au durat secole pentru a fi realizate. Am dat rețelelor de socializare putere nelimitată și în fiecare zi putem vedea cât de periculos este acest lucru. Este părtinire și manipulare”, a declarat Sanchis pentru ziarul La Vanguardia.