Meta a anunțat dezvoltarea unui nou cablu submarin de fibră optică, denumit Petal, care va face legătura între Statele Unite și Franța pe o distanță de aproximativ 7.000 de kilometri. Sistemul ar urma să intre în funcțiune în 2029 și să permită transferul unui milion de gigabiți de date pe secundă. Proiectul este finanțat și operat de compania americană, în colaborare cu NEC și Sumitomo Electric.

Meta dezvoltă un sistem de comunicații subacvatice care ar putea dubla capacitatea celor mai performante cabluri transoceanice existente. Noul proiect, Petal, va fi amplasat pe fundul Oceanului Atlantic și va asigura transmiterea datelor între Europa și America de Nord.

Potrivit Live Science, cablul este proiectat pentru o capacitate de un petabit pe secundă, echivalentul a un milion de gigabiți pe secundă.

Această valoare corespunde unui transfer teoretic de aproximativ 125 de terabytes în fiecare secundă. Pentru comparație, volumul de date ar fi suficient pentru transmiterea a aproximativ 25.000 de filme HD, fiecare având o dimensiune de cinci gigabytes, într-o singură secundă.

Meta susține că o asemenea capacitate ar putea permite, teoretic, ca aproximativ 75% din populația mondială să asculte simultan muzică prin servicii de streaming. Dacă obiectivele tehnice vor fi atinse, Petal va deveni primul sistem submarin transoceanic care oferă o capacitate de ordinul petabiților, aproximativ dublă față de cea a cablurilor de lungime comparabilă.

Una dintre principalele noutăți ale proiectului este folosirea fibrei optice multicore, o tehnologie care permite transmiterea unui volum mai mare de informații prin același fir.

În cazul fibrelor optice obișnuite, semnalele luminoase circulă printr-un singur nucleu. Pentru Petal, Meta și partenerii săi au ales o configurație cu două nuclee în interiorul fiecărei fibre. Semnalele vor circula în direcții opuse, ceea ce permite creșterea capacității de transmisie fără dublarea cantității de fibră utilizate.

Fiecare fir va avea un diametru de aproximativ 125 de micrometri, dimensiune comparabilă cu grosimea unui fir de păr. Sistemul va include 24 de perechi de fibre, fiecare fibră având câte două nuclee. În total, cablul va utiliza 96 de nuclee individuale. Prin această configurație, Petal ar urma să ofere o capacitate echivalentă cu cea a 48 de perechi convenționale de fibră optică.

Compania japoneză NEC va fi responsabilă de proiectarea și construcția sistemului, în timp ce Sumitomo Electric va furniza fibra optică necesară.

Transmiterea informațiilor printr-un cablu de aproximativ 7.000 de kilometri presupune menținerea calității semnalului optic pe întreaga distanță dintre continente. Pe măsură ce lumina circulă prin fibră, intensitatea semnalului scade. Pentru a preveni degradarea comunicațiilor, cablurile submarine sunt echipate cu repetoare care amplifică semnalele la anumite intervale.

În cazul unei conexiuni transatlantice de această lungime, sunt necesare în mod obișnuit aproximativ 100 de asemenea dispozitive. Petal va utiliza o tehnologie cunoscută sub denumirea „fan-in/fan-out”, concepută pentru funcționarea fibrelor cu două nuclee.

Atunci când semnalele ajung la un repetor, acestea sunt separate în funcție de nucleul prin care circulă. Ulterior, fiecare semnal este amplificat individual și transmis mai departe prin fibra cu două nuclee.

Meta susține că această soluție, împreună cu tehnologiile de amplificare, va permite creșterea de două ori a volumului de date transportate, fără o majorare proporțională a consumului de energie.

Cablurile submarine reprezintă una dintre principalele componente ale infrastructurii globale de telecomunicații. Potrivit datelor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, aproximativ 99% din traficul internațional de date este transportat prin asemenea conexiuni.

Sistemele amplasate pe fundul oceanelor asigură legăturile dintre continente și permit funcționarea serviciilor digitale utilizate zilnic.

Meta a participat deja la dezvoltarea mai multor proiecte de infrastructură submarină, printre care Marea, Amitie și Anjana. Marea, primul cablu transatlantic în care compania a investit, a devenit operațional în 2018 și are o capacitate de transmisie de 192 de terabiți pe secundă. Amitie a intrat în funcțiune în 2023, iar Anjana în 2025.

Prin comparație, noul sistem Petal ar urma să depășească de peste cinci ori capacitatea cablului Marea. Investiția face parte din strategia companiei de extindere a infrastructurii necesare transportului unor volume tot mai mari de date între continente.

Conform calendarului anunțat de Meta, noua conexiune submarină dintre Statele Unite și Franța ar urma să fie pusă în funcțiune în 2029. Proiectul este dezvoltat împreună cu NEC și Sumitomo Electric, companii specializate în echipamente și tehnologii pentru telecomunicații.

Reprezentanții NEC consideră că sistemul propus ar putea reprezenta o etapă importantă în dezvoltarea comunicațiilor submarine.

„Atingerea unei capacități de un petabit pe secundă într-un sistem submarin transoceanic reprezintă un reper tehnologic major în istoria telecomunicațiilor globale”, a declarat Eduardo Mateo, director de strategie în divizia Submarine Networks a NEC.

Dacă sistemul va atinge parametrii anunțați, Petal va putea transporta de două ori mai multe date decât cele mai avansate cabluri transoceanice actuale, fără o creștere proporțională a infrastructurii fizice sau a consumului energetic.