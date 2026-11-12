Prin noua viziune, Netcity îmbunătățește viețile locuitorilor și asigură o conectivitate digitală solidă, pentru o societate inteligentă și o adopție eficientă a soluțiilor Smart City. În prezent, rețeaua deservește peste 70.000 de clădiri. Misiunea de a asigura o infrastructură digitală optimă, într-un București inteligent, se traduce prin conectivitate pentru peste 600.000 de locuințe și spații de birouri.

Netcity Telecom, operatorul infrastructurii subterane pentru telecomunicații din București, depășește 3.000 de kilometri de infrastructură subterană de comunicații si de cer liber și lansează o nouă identitate de brand, parte a unui amplu proces de transformare și repoziționare strategică a companiei, axată pe rolul de facilitator al conectivității digitale.

„Netcity intră într-o nouă etapă. Dacă până acum am vorbit despre infrastructura construită în subteran, evoluăm către infrastructura care permite conectivitatea digitală a orașului. Rolul nostru este să fim un facilitator pentru operatorii telecom, pentru dezvoltarea serviciilor digitale și Smart City și, evident, pentru oamenii care locuiesc și lucrează în București”, declară Tiberius Popa, Chief Commercial Officer, Netcity Telecom.

Noua etapă marchează trecerea Netcity de la rolul său de constructor și operator de infrastructură, către cel de facilitator al conectivității digitale, cu un rol activ în dezvoltarea unui București mai conectat, mai bine organizat și pregătit pentru viitor.

„Cu cât infrastructura noastră este mai bine integrată în oraș, cu atât ea devine mai puțin vizibilă. Dar, cu atât mai mult, impactul ei asupra conectivității, dezvoltării digitale și calității vieții este mai mare”, adaugă Tiberius Popa.

Netcity evoluează către un rol mai amplu, de platformă de infrastructură digitală care conectează operatorii, susține dezvoltarea rețelelor și contribuie la transformarea urbană. Repoziționarea aduce brandul mai aproape de această realitate, cu o experiență coerentă și relevantă în toate interacțiunile cu clienții, partenerii și toate părțile implicate.

Noua identitate susține un brand modern, relevant și orientat spre viitor, ce reflectă rolul Netcity în ecosistemul de conectivitate și Smart City al Bucureștiului. Prin noua poziționare, Netcity își asumă un rol mai amplu în dezvoltarea ecosistemului digital al Bucureștiului: de la infrastructură la conectivitate, de la conectivitate la servicii digitale, și de la infrastructură urbană la un oraș mai inteligent și mai pregătit pentru viitor. Identitatea și eficiența Netcity se regăsesc și în noul www.net-city.ro, site ce grupează toate informațiile esențiale și poziționarea companiei.

Astăzi, rețeaua deservește peste 70.000 de clădiri, și asigură conectivitate pentru aproape 600.000 de locuințe și spații de birouri.

Prin noua viziune, Netcity îmbunătățește viețile utilizatorilor și locuitorilor capitalei și asigură o conectivitate digitală solidă, pentru o societate mai inteligentă, iar misiunea devine cea de a asigura o infrastructură digitală optimă, într-un București conectat digital, oras inteligent.

De la începutul concesiunii, Netcity Telecom a crescut capacitatea de investiții a industriei telecom in România, contribuind cu peste 16 milioane de euro către bugetul Municipiului București.

Modelul de business al Netcity este unul B2B, dar valoarea creată de infrastructura companiei ajunge în mod direct la milioane de utilizatori și locuitori ai orașului. Operatorii telecom sunt clienții direcți ai Netcity, iar beneficiarii sunt oamenii care se bucură de conectivitate digitală și de un oraș eliberat de rețelele de cabluri aeriene.

Recent, Meridiam și partenerii săi au finalizat cu succes refinanțarea Netcity Telecom, în valoare de 80 de milioane de euro. Meridiam, societate de investiții independentă, „Benefit Corporation”, și asset manager, este specializat în dezvoltarea, finanțarea și gestionarea pe termen lung a infrastructurii publice durabile în trei sectoare cheie - mobilitatea durabilă, serviciile publice esențiale și soluțiile inovatoare cu emisii reduse de carbon, in Europa, America si Africa - și investește în IMM-uri durabile din Europa.

Meridiam deține o participație de 80% în Netcity Telecom, alături de E-INFRA Group (20%), unul dintre cele mai importante grupuri românești active în domeniile energiei, construcțiilor și infrastructurii de telecomunicații.