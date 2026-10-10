Meta ia o decizie importantă împotriva TikTok. Șapte țări sunt vizate

Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, a interzis difuzarea reclamelor pentru TikTok și alte servicii ale grupului chinez ByteDance pe platformele sale din șapte țări, începând de joi, 8 octombrie 2026, potrivit Bloomberg.

Restricția se aplică în Statele Unite, Canada, Egipt, Indonezia, Japonia, Thailanda și Vietnam și vizează atât publicitatea cumpărată direct de ByteDance, cât și campaniile terților care trimit utilizatorii către serviciile grupului.

Decizia marchează o nouă etapă în competiția dintre Meta și ByteDance pentru atragerea utilizatorilor, a creatorilor de conținut și a bugetelor de publicitate. Restricția afectează promovarea comercială a TikTok pe platformele Meta în piețele vizate, fără să reprezinte, prin ea însăși, o interdicție de utilizare a aplicației.

Potrivit informațiilor transmise de companie, interdicția acoperă reclamele plasate direct de ByteDance, compania care deține TikTok, precum și mesajele publicitare cumpărate de alte firme atunci când acestea includ linkuri către TikTok sau către alte servicii ale grupului chinez.

Prin urmare, măsura nu se limitează la campaniile în care ByteDance apare drept client publicitar. Sunt vizate și promovările realizate prin intermediul unor terți, dacă acestea direcționează utilizatorii către platformele companiei în cele șapte țări.

Meta și-a justificat decizia prin argumente comerciale. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că aceasta nu este obligată să difuzeze reclame ale unui concurent care urmărește să atragă utilizatorii în afara aplicațiilor sale.

Reprezentanții Meta au susținut că refuzul de a oferi servicii de promovare unui competitor este o practică întâlnită în mai multe industrii. Compania a afirmat că va continua să concureze prin produsele și experiența oferite utilizatorilor.

Facebook și Instagram concurează direct cu TikTok pentru timpul petrecut de utilizatori pe platformele sociale, dar și pentru veniturile din publicitate. TikTok a devenit un canal important pentru promovarea produselor, distribuirea videoclipurilor scurte și dezvoltarea comunităților de creatori de conținut.

Interdicția publicitară limitează accesul TikTok la două dintre principalele canale de promovare digitală, în piețele în care măsura este aplicată. Totuși, efectul comercial concret al deciziei nu a fost cuantificat în informațiile publicate de Reuters.

Potrivit Bloomberg News, informația despre interdicție a fost relatată inițial de publicația americană. Reuters a transmis că măsura a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Meta, însă nu a putut verifica independent toate detaliile raportării inițiale.

La momentul publicării informației, TikTok și ByteDance nu oferiseră un răspuns public privind decizia Meta.

Disputa are loc într-un context în care marile rețele sociale încearcă să păstreze utilizatorii în propriile ecosisteme digitale. Regulile TikTok privind linkurile permit anumite trimiteri către versiuni web ale altor platforme, dar limitează unele forme de conectare directă între aplicații.

Aceste diferențe sunt relevante pentru strategiile de promovare, deoarece linkurile din reclame și profilurile utilizatorilor pot facilita trecerea publicului de la o rețea socială la alta.

În cazul de față, interdicția anunțată de Meta privește publicitatea pe propriile servicii și nu trebuie confundată cu o blocare generală a TikTok. Utilizatorii din țările vizate pot continua să acceseze aplicația, în limitele regulilor aplicabile fiecărei piețe.

Decizia vine și pe fondul dezbaterilor din Statele Unite privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților.

În august 2026, Meta a cerut TikTok și YouTube să adopte măsuri de protecție similare celor pe care compania americană s-a angajat să le implementeze în urma unui acord cu state americane. În materialele publicate despre acest acord au fost menționate limite de utilizare pentru minori, restricții pe timpul nopții și mecanisme mai stricte pentru accesul la conținut cu limită de vârstă.

Separat, TikTok a încheiat în septembrie un acord cu statul Alabama, prin care s-a angajat să introducă limite suplimentare de utilizare și să îmbunătățească verificarea vârstei. Acordul a vizat acuzații referitoare la siguranța copiilor și la modul în care platforma și-a prezentat serviciile. Aceste acuzații trebuie diferențiate de măsura comercială anunțată ulterior de Meta.

TikTok are peste 200 de milioane de utilizatori în Statele Unite și continuă să reprezinte un competitor important pentru serviciile Meta. Activitatea sa americană a fost reorganizată printr-o societate mixtă cu participare majoritară americană, în cadrul unui acord destinat protejării datelor utilizatorilor și evitării interzicerii aplicației.

Această structură nu schimbă însă obiectul noii restricții: Meta a decis să nu mai accepte pe platformele sale reclamele ByteDance și campaniile terților care direcționează publicul către serviciile grupului în cele șapte piețe vizate.