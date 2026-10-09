Bogdan Peșchir, cunoscut pentru finanțarea promovării lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost trimis în judecată de Parchetul General, în stare de libertate, pentru coruperea alegătorilor, în formă continuată. Procurorii îl acuză că a oferit beneficii în valoare totală de 290.225 de dolari pentru a-i determina pe alegători să voteze cu Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Brașov, instanța competentă să soluționeze cauza în primă instanță. Potrivit procurorilor, acuzația vizează 874 de acte materiale, comise în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie 2024.

Potrivit rechizitoriului, beneficiile ar fi fost acordate prin două modalități. Prima a constat în trimiterea de cadouri virtuale, cunoscute drept „gift-uri”, prin TikTok, iar a doua, în transferuri de criptomonede către două persoane.

Procurorii susțin că, în perioada 13 octombrie 2024, ora 19:01 – 27 noiembrie 2024, ora 21:00, Peșchir a trimis 868 de cadouri virtuale, în valoare totală de 251.065 de dolari, către 105 utilizatori ai platformei.

Separat, între 18 noiembrie 2024, ora 16:59, și 25 noiembrie 2024, ora 12:18, ar fi efectuat șase transferuri de criptomonede, în valoare totală de 39.160 de dolari, către două persoane.

Anchetatorii susțin că aceste beneficii ar fi urmărit determinarea alegătorilor să voteze cu Călin Georgescu.

Potrivit Parchetului General, mecanismul de influențare a campaniei electorale s-ar fi desfășurat pe trei paliere. Primul ar fi constat în atragerea unor influenceri cu audiențe mari pe TikTok, care promovau candidatul și programul său în cadrul unor sesiuni Live.

Procurorii afirmă că remunerarea influencerilor ar fi fost prezentată drept plată pentru activități de creație desfășurate în timpul unor sesiuni prelungite de transmisiuni live.

„De menționat că inculpatul influența în mod determinant temele abordate, direcționând alegătorii în mod implicit, dar neechivoc, să-și exprime opțiunea electorală pentru acest candidat, ca o modalitate de susținere a valorilor comune împărtășite de participanții la sesiuni”, au transmis procurorii.

Potrivit anchetatorilor, Peșchir ar fi contribuit la aceste sesiuni prin resurse financiare distribuite atât de el, cât și de creatorii de conținut, sub formă de cadouri virtuale și transferuri de criptomonede.

Al doilea palier ar fi constat în oferirea de cadouri virtuale utilizatorilor care îl susțineau deschis pe Călin Georgescu, dar și altor potențiali alegători atrași în aceste sesiuni. Procurorii susțin că s-ar fi conturat astfel percepția că utilizatorii care îl votau pe Georgescu puteau primi beneficii de la Peșchir.

Al treilea palier ar fi presupus acordarea directă de bani unor persoane care doreau să își manifeste susținerea electorală pentru Georgescu și care și-ar fi asumat, la rândul lor, să convingă persoane din cercurile lor de relații.

Parchetul General susține că influencerii implicați în mecanism ar fi fost remunerați în funcție de audiența obținută.

„Fiecare influencer primea 390 de lei pentru 20.000 de utilizatori”, au explicat procurorii.

Potrivit anchetatorilor, influencerii ar fi promovat programul electoral al candidatului sau principii cu care acesta și potențialii alegători se identificau. În cadrul sesiunilor Live, aceștia ar fi transmis îndemnuri generale la vot, contribuind astfel, în opinia procurorilor, la atingerea scopului urmărit de Peșchir.

Anchetatorii susțin că activitatea creatorilor de conținut ar fi făcut parte dintr-un mecanism coordonat de influențare a opțiunii electorale.

Numele lui Bogdan Peșchir a apărut și în documentele prezentate de Serviciul Român de Informații (SRI) în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), documente care au stat la baza deciziei Curții Constituționale de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Potrivit informațiilor prezentate atunci de SRI, Peșchir ar fi utilizat contul „bogpr” pentru a realiza donații pe TikTok în valoare de peste un milion de euro, destinate finanțării campaniei lui Călin Georgescu.

Reprezentanții TikTok au confirmat identitatea utilizatorului „bogpr” și au transmis că acesta efectuase plăți în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie 2024, către utilizatori ai unor conturi implicate în promovarea lui Georgescu. Potrivit SRI, plățile au continuat inclusiv după încheierea campaniei electorale.

Serviciul Român de Informații a mai arătat că finanțarea influencerilor ar fi fost asigurată prin platforma FameUp, destinată monetizării activităților de promovare online, unde fusese publicată o oportunitate de reclamă însoțită de instrucțiuni specifice.

„Una dintre metodele de atragere la colaborare a influencerilor români pentru promovarea candidaturii lui Călin Georgescu a fost contactarea pe email a acestora de firma, de origine sud-africană, care oferea suma de 1.000 de euro pentru distribuirea unui videoclip realizat de aceștia”, se arată în documentele SRI.