George Simion a făcut apel la susținătorii lui Călin Georgescu să participe, la sfârșitul acestei săptămâni, la noi proteste față de arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul AUR, a anunțat manifestații în Cluj-Napoca și în mai multe țări europene și a cerut mobilizarea oamenilor în fața Arestului Central din București.

George Simion a publicat pe pagina sa de Facebook o listă cu protestele programate în următoarele zile, în semn de susținere pentru Călin Georgescu, aflat în arest preventiv.

„Să nu îl lăsăm singur!”, a scris președintele AUR în mesajul care însoțește anunțul manifestațiilor.

Liderul partidului le-a cerut susținătorilor fostului candidat prezidențial să se mobilizeze și în București, la sfârșitul săptămânii. Acesta a transmis că își dorește ca în fața Arestului Central „să fie iarăși puhoi de lume”.

Potrivit listei distribuite de George Simion, una dintre manifestații va avea loc vineri, 9 octombrie, în Cluj-Napoca, începând cu ora 19:00.

Protestele vor continua în weekend și în afara României. Pentru sâmbătă, 10 octombrie, liderul AUR a anunțat adunări în patru țări europene: Elveția, Spania, Austria și Portugalia. Duminică, 11 octombrie, sunt programate alte manifestații în Spania, Belgia, Marea Britanie, Germania, Irlanda, Italia și Norvegia.

În paralel cu protestele din diaspora, George Simion a cerut ca susținătorii lui Călin Georgescu să se adune din nou în fața Arestului Central din Capitală, unde se află fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Postarea publicată de președintele AUR conține și o imagine cu fostul candidat prezidențial, însoțită de un mesaj prin care autorii acesteia îi contestă vinovăția.

„Singura lui vină, a lui Călin Georgescu, este că a candidat pentru funcția de președinte și a câștigat. Pentru altceva nu este vinovat! Doar pentru dragostea de neam și țară!”, este textul care apare pe imaginea distribuită de George Simion.

Mesajul reprezintă poziția exprimată în materialul publicat de liderul AUR, nu o constatare a instanței privind dosarul în care Călin Georgescu a fost arestat preventiv. La finalul postării, George Simion a transmis un nou îndemn la mobilizare:

„Toți pentru unul și unul pentru toți!”